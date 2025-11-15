"Ние за какво работим?": 3 години заплатите в Националната библиотека не са повишавани

Три години заплатите на библиотекарите от Националната библиотека "Св. Св. Кирил и Методий" не са повишавани.

За сметка на това минималната работна заплата се е увеличила с 28 на сто.

Вчера ви съобщихме, че синдикатите в библиотеката написаха писмо до депутатите, в което обясняват, че дори ще имат намаление от 2%.

Днес отидохме да се срещнем с председателя на синдикалната организация на КНСБ в библиотеката Ганчо Ганчев.

Ганчо Ганчев е експерт в Националната библиотека и едновременно с това синдикалист. Държи да го снимаме с приготвения от него лозунг- " Презираме ви!"

Казва, че най-голямата заплата за неговата позиция е 1800 лева.

"Тя ще остане трета година на това ниво, най-високата заплата, докато минималната работна заплата нараства. И за тези 3 години, включвам и следващата, с 28% нараства МРЗ, докато нашите заплати остават на едно и също ниво, даже казвам под нулата, защото се предвижда увеличение на осигурителната вноска с 2%", заяви Ганчо Ганчев, председател на КНСБ в Националната библиотека.

Това се вижда и от таблицата, направена от Ганчо Ганчев за съотношението между заплатите на библиотекарите и нарастването на минималната работна заплата.

Библиотекарите казват още, че в момента неграмотните получават повече от тези, които ги ограмотяват.

"Ние за какво работим, за какво живеем? Имаме сметки, имаме деца, имаме нужди, даже на една екскурзия не можем да отидем. Като се вдига МРЗ в България да се вдигат и другите заплати, независимо къде работиш. Има библиотекари, това е работна професия в България, да се запознаят, че съществува и ако обичат да ни повишат заплатите", коментира Мариана Матова, библиотекар в Националната библиотека.

Ганчо Ганчев припомня, че това е второто писмо до депутатите.

"Ние на шега казахме лятото, че нашето увеличение от 1%, което се предвиждаше, го даваме за запълване на дупката на "Цариградско шосе". Не го получихме този процент, разбира се, ние победихме тогава", каза още Ганчо Ганчев, председател на КНСБ в Националната библиотека.

Библиотекарите не знаеха дали дупката, получена при строежа на метрото в ж.к. "Младост", все пак е запълнена.

Нашият екип отиде на място и установи, че работата е свършена. Дали с парите за еднопроцентното увеличение обаче - не се знае.