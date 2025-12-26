БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Поклонение на Тюркян чешма на "ДПС-Ново начало"

У нас
С голям митинг в Могиляне беше отбелязана 41-вата годишнина от протестите от възродителния процес и насилствената смяна на имената на българските турци.

Възпоменанието е организирано от община Кирково и "ДПС-Ново начало". Присъстваха зам.-председателите на ДПС и депутати.

Посланикът на Турция, генералния консул в Пловдив.Депутати от турския Меджлис, от Партията на справедливостта, главният мюфтия.

Поклонение и молитва на гроба на 18 месечната Тюркян, една от жертвите на Възродителния процес. Бяха поднесени венци на паметника чешма на детето.

#"ДПС-Ново начало" #поклонение #Тюркян чешма

