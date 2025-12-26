БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Седем души са ранени при катастрофа край Монтана

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БГНЕС
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Сред тях има 4-годишно дете

полицията откри домашна нарколаборатория бургаския победа снимки
Снимка: БТА/Архив
7 души пострадаха при сериозен пътен инцидент, станал на 25 декември около 9:20 ч. на път II-81 между селата Долно Церовене и Пишурка, в област Монтана.

По първоначална информация лек автомобил, управляван от 64-годишен мъж от село Расово, е катастрофирал с друг, шофиран от 32-годишен мъж от същото населено място.

Най-тежко пострадал е 64-годишният шофьор, който е с множество фрактури на гръбначния стълб и е настанен за лечение в отделението по ортопедия на монтанската болница. Останалите пострадали са приети в хирургично отделение.

Сред ранените са 4-годишно дете с фрактура на ляв крак и 57-годишна жена със съмнение за счупени ребра.

32-годишният шофьор, неговата съпруга и двете им деца са оставени под лекарско наблюдение.

На мястото на произшествието е извършен оглед. Образувано е досъдебно производство, а причините за катастрофата се изясняват.

#Монтана #катастрофа

