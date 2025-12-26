БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Патриарх Даниил в Истанбул: Негово Светейшество служи с Вселенския патриарх

Иво Никодимов от Иво Никодимов
Чете се за: 00:47 мин.
По света
Снимка: БТА
Във втория ден на Рождество продължава посещението на българския патриарх Даниил във Вселенската патриаршия в Турция.

Това е неговото първо мирно посещение след избора и интронизацията му за български патриарх през 2024 г.

Вселенският патриарх Вартоломей и българският Даниил отслужиха заедно тържествената света литургия в църквата Свети Георги в Истанбул.

В края на съборната света литургия днес Българският патриарх Даниил и Св. Синод дариха на Вселенския патриарх Вартоломей частица от мощите на свети патриарх Евтимий.

