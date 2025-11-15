БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Четирима съпредседатели на АПС, Доган е почетен председател
Чете се за: 01:07 мин.
Премиерът Желязков: През април пак ще искаме дерогация
Чете се за: 05:42 мин.
Трагедия на АМ "Тракия": Трима загинали и един...
Чете се за: 00:50 мин.
Президентът Радев: Назначаването на особения управител на...
Чете се за: 04:05 мин.

Четирима съпредседатели на АПС, Доган е почетен председател

Иво Никодимов
Всичко от автора
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Кой ще подпомага Ахмед Доган в новоучредената партия "Алианс за права и свободи"?

Ахмед Доган
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Ахмед Доган е избран за почетен председател с оперативни функции на новоучредената партия "Алианс за права и свободи".

Доган ще бъде подпомаган от четирима съпредседатели - това са Танер Али, Димитър Николов, Хайри Садъков и Самир Али.

Учредителното събрание, което се проведе днес избра и един зам.-председател.

Това е бившият военен министър от кабинета "Станишев" Николай Цонев.

Беше приет устав на партията и беше избрано ръководство, което да регистрира АПС в съда и да основе структури на партията по места.

Снимки: БГНЕС

"Г-н Доган направи всички нас щастливи, че прие да бъде почетен председател с оперативни функции. Като предостави на нас по-младите съпредседателски места, които да движим това, което тепърва предстои до провеждане на Първа национална конференция на АПС", заяви Танер Али, съпредседател на АПС.

#съпредседатели #АПС #"Алианс за права и свободи" #председател #Ахмед Доган

"Кой ще върне приятелите ни?": "Марш на ангелите" в Скопие след трагедията в Кочани "Кой ще върне приятелите ни?": "Марш на ангелите" в Скопие след трагедията в Кочани
Чете се за: 00:42 мин.
По света
"Те нямат глас, но имат нас": Стотици излязоха на протест срещу жестокостта над животните "Те нямат глас, но имат нас": Стотици излязоха на протест срещу жестокостта над животните
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ "Тракия"? Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ "Тракия"?
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Заден ход: Тръмп отмени част от реципрочните мита, които сам въведе
Чете се за: 02:35 мин.
По света
Премиерът Желязков: През април пак ще искаме дерогация
Чете се за: 05:42 мин.
У нас
Европейските институции се споразумяха за бюджета на ЕС за 2026
Чете се за: 01:02 мин.
По света
Новият български сериал "Мамник" – скоро по БНТ и...
Чете се за: 02:50 мин.
Общество
