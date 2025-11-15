Четирима съпредседатели на АПС, Доган е почетен председател

Ахмед Доган е избран за почетен председател с оперативни функции на новоучредената партия "Алианс за права и свободи".

Доган ще бъде подпомаган от четирима съпредседатели - това са Танер Али, Димитър Николов, Хайри Садъков и Самир Али.

Учредителното събрание, което се проведе днес избра и един зам.-председател.

Това е бившият военен министър от кабинета "Станишев" Николай Цонев.

Беше приет устав на партията и беше избрано ръководство, което да регистрира АПС в съда и да основе структури на партията по места.

Снимки: БГНЕС