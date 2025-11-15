Четирима съпредседатели на АПС, Доган е почетен председател

Кой ще подпомага Ахмед Доган в новоучредената партия "Алианс за права и свободи"?
Ахмед Доган е избран за почетен председател с оперативни функции на новоучредената партия "Алианс за права и свободи".
Доган ще бъде подпомаган от четирима съпредседатели - това са Танер Али, Димитър Николов, Хайри Садъков и Самир Али.
Учредителното събрание, което се проведе днес избра и един зам.-председател.
Това е бившият военен министър от кабинета "Станишев" Николай Цонев.
Беше приет устав на партията и беше избрано ръководство, което да регистрира АПС в съда и да основе структури на партията по места.
Снимки: БГНЕС
"Г-н Доган направи всички нас щастливи, че прие да бъде почетен председател с оперативни функции. Като предостави на нас по-младите съпредседателски места, които да движим това, което тепърва предстои до провеждане на Първа национална конференция на АПС", заяви Танер Али, съпредседател на АПС.