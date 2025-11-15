Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ "Тракия"?

Трима души загинаха при жестока катастрофа тази сутрин на автомагистрала "Тракия".



На място е загинала млада 23-годишна жена, шофирала единия автомобил.

В другата кола са пътували 59-годишен мъж, който е бил зад волана и 60-годишна жена – и двамата също са загинали.

Пътник от същия автомобил, мъж на 34 години, е ранен и е в болницата в Стара Загора без опасност за живота.

Все още не е ясна причината за катастрофата.

Образувано е следствено дело.

Произшествието между два леки автомобила е станало в участъка между Стара Загора и Нова Загора.