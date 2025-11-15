Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ "Тракия"?

На място е загинала 23-годишна жена. В другата кола са пътували 59-годишен мъж, който е бил зад волана и 60-годишна жена – и двамата също са загинали
Трима души загинаха при жестока катастрофа тази сутрин на автомагистрала "Тракия".
На място е загинала млада 23-годишна жена, шофирала единия автомобил.
В другата кола са пътували 59-годишен мъж, който е бил зад волана и 60-годишна жена – и двамата също са загинали.
Пътник от същия автомобил, мъж на 34 години, е ранен и е в болницата в Стара Загора без опасност за живота.
Все още не е ясна причината за катастрофата.
Образувано е следствено дело.
Произшествието между два леки автомобила е станало в участъка между Стара Загора и Нова Загора.
"Около 09.00 ч. сутринта на това място в посока София се е движил лек автомобил. Поради неизяснени към момента причини се завърта на пътното платно. Минава през мантинелата и се удря в насрещно движещ се лек автомобил. Това, което сме констатирали до момента е - има три починали лица - жена, която в управлявала автомобила, който е преминал през мантинелите и две лица - мъж и жена от другия автомобил", заяви комисар Красимир Христов, директор на Областната дирекция на МВР в Стара Загора.
"Това е поредната трагедия на пътя. Във връзка с това е образувано досъдебно производство. И тъй като се касае за случай с особена фактическа и правна сложност разследването е възложено на следовател, който към момента извършва първоначалните действия по разследването", допълни Мария Михайлова, окръжен прокурор на Стара Загора.