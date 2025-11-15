БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Трагедия на АМ "Тракия": Трима загинали и един...
Чете се за: 00:50 мин.
Президентът Радев: Назначаването на особения управител на...
Чете се за: 04:05 мин.

Пловдив е част от националната инициатива „Нощ на театрите“

от БНТ , Репортер: Владислав Севов
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
Пловдив е част от националната инициатива „Нощ на театрите“. Още в следобедните часове Драматичният театър отваря вратите на своя Музей на театъра и кът за снимки, където всеки ще може да се потопи в епохата на кралица Елизабет Първа.

Две пътувания към историята предстоят днес - в 16.00 и в 17.00 часа в Музея на първия професионален театър в България. Входът е свободен, но с покани от касата.

Сред оригинални костюми, плакати и редки фотографии пловдивчани могат да усетят духа на сценичното минало на града. После във фоайето зрителите ще попаднат в една още по-далечна епоха, която ще въведе и към представлението в 19.00 часа - „Елизабет или кралицата девственица“ с режисьор Маргарита Мачева и участието на Койна Русева, Ивана Крумова, Венелин Методиев, Борис Кръстев, Мартин Раков. Какво още да очакваме разказва актрисата Ивана Крумова, посланик на „Нощ на театрите“ и част от трупата.

Ивана Крумова, актриса: "Аз ще присъствам, ще бъда и с двете групи и много ще се радвам да си поговорим с хората за различни неща и да се срещнем преди представлението. Тук е важно да се отбележи и че всички разпоредители и служители на театъра ще бъдат с костюми в епоха, така че някакси още от самото влизане в театъра ще имаме възможността да се потопим в тази атмосфера и във времето на Елизабет Първа и на кралския двор по нова време. След това от 17.00 часа, след втората обиколка на музея, ще има фотокорнер, на който хората ще могат да се снимат и да запазят този момент, да го запечатат и да им остане спомен от хубавия ден."

Вижте прякото включване на Владислав Севов.

#Нощ на театрите #Пловдив

