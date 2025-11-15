Безплатни прегледи за деца в Монтана от опитни лекари-специалисти

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Десет от най-добрите специалисти по детско здравеопазване в България днес консултират безплатно в монтанската болница “Д-р Стамен Илиев”.

Инициативата е по програма “Детско здраве” на Столичната лекарска колегия. Целта на програмата е да осигури възможност за навременна диагностика, лечение и профилактика за хората от отдалечените населени места, където проблемите с липсата на лекари-специалисти продължават да съществуват.

Само днес в Монтана ще бъдат прегледани повече от 300 деца, а обещанието е, че прегледите ще продължат през целия ден, докато не бъде прегледан и последният малък пациент. От 2012 г. до днес по програма “Детско здраве” са прегледани повече от 30 000 деца, като за много от тях това е била единствената възможност да бъдат консултирани от толкова опитни лекари-специалисти.

Д-р Асен Меджидиев е новият председател на Столична лекарска колегия на БЛС: "В Монтана идваме за първи път по покана на кмета на град Монтана. Това не са обикновени профилактични прегледи, а високоспециализирани, тъй като ние тук водим водещи софийски специалисти. Идеята е да помогнем на дечицата от региона."

Д-р Стефан Овнарски, неврохирург: "Целта на кампанията е точно тази - да покрие райони, в които няма такива специалисти. Специално неврохирургия, ако човек се замисли, няма от Дунав мост 2 до Кулата за Западна България. Единствено в София".

Диана Петрова, родител: "Това е един голям шанс за нашите, да си прегледаме децата и да не бием толкова път и за нас е голям шанс и също така е безплатно."

Роксана Йорданова, родител: "Най-редовно посещаваме София по принцип, доверяваме се на опита на софийските доктори".

