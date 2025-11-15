Мечка е видяна да бяга по улиците на Карлово (ВИДЕО)

Мечка е видяна да бяга по улиците в района под хотел в Карлово. Камерите от близките къщи също са я засекли.

Хората сигнализираха до БНТ, че са притеснени и се страхуват, защото мечката слиза от прашния път към къщите около 20.00 часа, а по това време все още има много хора и деца, които се прибират по домовете си. Местните жители се страхуват да ходят по улиците. Уведоми ли са РУ-Карлово и апелираха ресорните органи да предприемат необходимите мерки. Директорът на Горско стопанство Карлово Златю Кличев каза за БНТ, че не е постъпил сигнал в стопанството, но още тази вечер ще бъдат изпратени служители в този район, които да предприемат действия за прогонване на мечката.