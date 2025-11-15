БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Трагедия на АМ "Тракия": Трима загинали и един...
Чете се за: 00:50 мин.
Президентът Радев: Назначаването на особения управител на...
Чете се за: 03:30 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Трагедия на АМ "Тракия": Трима загинали и един ранен при тежка катастрофа

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Иван Янев
A+ A-
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Запази

Лентата за движение в посока от София към Бургас е напълно затворена

Трагедия на АМ "Тракия": Трима загинали и един ранен при тежка катастрофа
Снимка: Фейсбук
Слушай новината

Трима души са загинали и един е ранен при тежко пътнотранспортно произшествие на АМ "Тракия", съобщиха от МВР. Инцидентът е станал в 9:06 часа тази сутрин.

По първоначални данни катастрофата е станала на км 208+500, в участъка между Стара Загора и Нова Загора. Сблъскали са се два леки автомобила.

Раненият пътник е транспортиран в болница за оказване на медицинска помощ. На мястото на инцидента се извършват процесуално-следствени действия за изясняване на причините, довели до трагедията.

Вследствие на тежкото ПТП, лентата за движение в посока от София към Бургас е напълно затворена.
Осигурен е обходен маршрут за пътуващите, който преминава по път II-66.

#затворена за движение #тежка катастрофа #АМ "Тракия"

Последвайте ни

ТОП 24

Министърът на икономиката предлага за особен управител на "Лукойл България" Румен Спецов
1
Министърът на икономиката предлага за особен управител на...
Казусът "Лукойл" в Румъния: Букурещ готви закон за национализация на рафинерията
2
Казусът "Лукойл" в Румъния: Букурещ готви закон за...
Асен Василев за Румен Спецов: Това е доста лоша шега на правителството
3
Асен Василев за Румен Спецов: Това е доста лоша шега на правителството
Ивайло Мирчев: Имам дълбоки съмнения за назначението на Румен Спецов за особен управител на "Лукойл"
4
Ивайло Мирчев: Имам дълбоки съмнения за назначението на Румен...
САЩ направиха изключение за България от санкциите срещу "Лукойл"
5
САЩ направиха изключение за България от санкциите срещу...
Красимир и Габриела измъчвали и убивали с жестокост десетки животни поне две години
6
Красимир и Габриела измъчвали и убивали с жестокост десетки животни...

Най-четени

Масирани удари в Украйна: Руската армия е близо до това да превземе Покровск
1
Масирани удари в Украйна: Руската армия е близо до това да превземе...
Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
2
Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
Честит юбилей на Мария Петрова
3
Честит юбилей на Мария Петрова
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
4
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
ЦСКА охлади шампионския устрем на Левски с победа във Вечното дерби
5
ЦСКА охлади шампионския устрем на Левски с победа във Вечното дерби
Жители на столичния квартал "Слатина" недоволни - не искат строеж
6
Жители на столичния квартал "Слатина" недоволни - не...

Още от: Регионални

Жители на „Яворов“ и „Оборище“ протестираха срещу 16-етажна сграда на бул. „Ситняково“
Жители на „Яворов“ и „Оборище“ протестираха срещу 16-етажна сграда на бул. „Ситняково“
Неканен гост в Карлово: Мечка се появи в жилищен район Неканен гост в Карлово: Мечка се появи в жилищен район
Чете се за: 00:42 мин.
Александър Тищенко е новият съветник по правата на човека на Украйна в България Александър Тищенко е новият съветник по правата на човека на Украйна в България
Чете се за: 01:15 мин.
Вълна от реакции след реформата в паркирането в София Вълна от реакции след реформата в паркирането в София
Чете се за: 06:05 мин.
Втора градска болница пропада: Две сгради потъват и се напукват Втора градска болница пропада: Две сгради потъват и се напукват
Чете се за: 03:22 мин.
Протест на шофьорите с увреждания: Настояват за по-добри условия на труд Протест на шофьорите с увреждания: Настояват за по-добри условия на труд
Чете се за: 00:55 мин.

Водещи новини

Трагедия на АМ "Тракия": Трима загинали и един ранен при тежка катастрофа
Трагедия на АМ "Тракия": Трима загинали и един ранен при...
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Президентът Радев: Назначаването на особения управител на "Лукойл" е извън закона Президентът Радев: Назначаването на особения управител на "Лукойл" е извън закона
Чете се за: 03:30 мин.
У нас
Дерогацията за "Лукойл": Борисов благодари на целия правителствен екип Дерогацията за "Лукойл": Борисов благодари на целия правителствен екип
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Икона с мощи на св. Гавриил Ургебадзе и негови лични вещи са изложени за поклонение в "Св. Неделя“ Икона с мощи на св. Гавриил Ургебадзе и негови лични вещи са изложени за поклонение в "Св. Неделя“
Чете се за: 02:25 мин.
У нас
Синът на Радан Кънев е задържан с марихуана
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
Спират туристи на границата с Гърция за неплатени глоби
Чете се за: 02:02 мин.
По света
Надежда Йорданова за дерогацията на "Лукойл": Дава ни...
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Копия на изчислителната машина на Блез Паскал и на шифровъчната...
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ