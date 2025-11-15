Галин Димитров в предаването "Аз съм"

Галин Димитров е новият герой в поредицата на БНТ за младите български таланти в спорта "Аз съм". Макар че е едва на 14 години, той вече е част от детско-юношеската школа на Славия от 5 години и започва да прави впечатление при по-големите възрастови групи.

Димитров сподели как се е зародила неговата любов по футбола.

"Обичах да гледам баща ми как рита с приятели и ме е водил по мачове и оттогава се запалих много по футбола. Започнах да тренирам на 7 години", разказа той.

"Играя на позиция централен защитник и ляв бек. И двете позиции много ги харесвам. Сега при по-големите играя като ляв бек. По-предна позиция е и ми харесва да се включвам в атака", каза младият футболист.

Въпреки че разполага със силен ляв крак, Димитров осъзнава нуждата на модерния футбол да бъдеш силен с двата крака и работи усилено по своето усъвършенстване.

"В началото ми беше доста по-трудно да играя с по-големите. Те са по-големи физически, но вече свикнах и играя втори сезон с тях. Когато отивам да играя с по-малките, се опитвам да бъда равен с тях. Не се държа с много голямо самочувствие. Футболът е колективен спорт", категоричен бе 14-годишният защитник.

Вижте целия епизод на предаването "Аз съм" с Галин Димитров във видеото!

