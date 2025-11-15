БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Президентът Радев: Назначаването на особения управител на...
Чете се за: 03:22 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Галин Димитров в предаването "Аз съм"

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:50 мин.
Спорт
Запази

14-годишният футболист е поредният герой в поредицата на БНТ за младите български таланти в спорта.

Галин Димитров
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Галин Димитров е новият герой в поредицата на БНТ за младите български таланти в спорта "Аз съм". Макар че е едва на 14 години, той вече е част от детско-юношеската школа на Славия от 5 години и започва да прави впечатление при по-големите възрастови групи.

Димитров сподели как се е зародила неговата любов по футбола.

"Обичах да гледам баща ми как рита с приятели и ме е водил по мачове и оттогава се запалих много по футбола. Започнах да тренирам на 7 години", разказа той.

"Играя на позиция централен защитник и ляв бек. И двете позиции много ги харесвам. Сега при по-големите играя като ляв бек. По-предна позиция е и ми харесва да се включвам в атака", каза младият футболист.

Въпреки че разполага със силен ляв крак, Димитров осъзнава нуждата на модерния футбол да бъдеш силен с двата крака и работи усилено по своето усъвършенстване.

"В началото ми беше доста по-трудно да играя с по-големите. Те са по-големи физически, но вече свикнах и играя втори сезон с тях. Когато отивам да играя с по-малките, се опитвам да бъда равен с тях. Не се държа с много голямо самочувствие. Футболът е колективен спорт", категоричен бе 14-годишният защитник.

Вижте целия епизод на предаването "Аз съм" с Галин Димитров във видеото!

Всички предавания от поредицата "Аз съм" може да намерите и в YouTube канала на БНТ!

#Галин Димитров #"Аз съм..."

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Министърът на икономиката предлага за особен управител на "Лукойл България" Румен Спецов
1
Министърът на икономиката предлага за особен управител на...
Казусът "Лукойл" в Румъния: Букурещ готви закон за национализация на рафинерията
2
Казусът "Лукойл" в Румъния: Букурещ готви закон за...
Асен Василев за Румен Спецов: Това е доста лоша шега на правителството
3
Асен Василев за Румен Спецов: Това е доста лоша шега на правителството
Ивайло Мирчев: Имам дълбоки съмнения за назначението на Румен Спецов за особен управител на "Лукойл"
4
Ивайло Мирчев: Имам дълбоки съмнения за назначението на Румен...
САЩ направиха изключение за България от санкциите срещу "Лукойл"
5
САЩ направиха изключение за България от санкциите срещу...
Красимир и Габриела измъчвали и убивали с жестокост десетки животни поне две години
6
Красимир и Габриела измъчвали и убивали с жестокост десетки животни...

Най-четени

Масирани удари в Украйна: Руската армия е близо до това да превземе Покровск
1
Масирани удари в Украйна: Руската армия е близо до това да превземе...
Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
2
Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
Честит юбилей на Мария Петрова
3
Честит юбилей на Мария Петрова
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
4
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
ЦСКА охлади шампионския устрем на Левски с победа във Вечното дерби
5
ЦСКА охлади шампионския устрем на Левски с победа във Вечното дерби
Жители на столичния квартал "Слатина" недоволни - не искат строеж
6
Жители на столичния квартал "Слатина" недоволни - не...

Още от: Аз съм...

Калоян Колев в предаването "Аз съм"
Калоян Колев в предаването "Аз съм"
Йордан Янакиев в предаването "Аз съм" Йордан Янакиев в предаването "Аз съм"
Чете се за: 03:22 мин.
Драга Тодорова в предаването "Аз съм" Драга Тодорова в предаването "Аз съм"
Чете се за: 02:30 мин.
Яна Ангелова в предаването "Аз съм" Яна Ангелова в предаването "Аз съм"
Чете се за: 03:30 мин.
Калоян Иванов в предаването "Аз съм" Калоян Иванов в предаването "Аз съм"
Чете се за: 01:27 мин.
Никола Михайлов в предаването "Аз съм" Никола Михайлов в предаването "Аз съм"
Чете се за: 02:20 мин.

Водещи новини

Президентът Радев: Назначаването на особения управител на "Лукойл" е извън закона
Президентът Радев: Назначаването на особения управител на...
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Дерогацията за "Лукойл": Борисов благодари на целия правителствен екип Дерогацията за "Лукойл": Борисов благодари на целия правителствен екип
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Икона с мощи на св. Гавриил Ургебадзе и негови лични вещи са изложени за поклонение в "Св. Неделя“ Икона с мощи на св. Гавриил Ургебадзе и негови лични вещи са изложени за поклонение в "Св. Неделя“
Чете се за: 02:25 мин.
У нас
Спират туристи на границата с Гърция за неплатени глоби Спират туристи на границата с Гърция за неплатени глоби
Чете се за: 02:02 мин.
По света
Силно намалена видимост в Дунавската равнина и днес
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
Надежда Йорданова за дерогацията на "Лукойл": Дава ни...
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Трима загинали и трима ранени, след като автобус се вряза в спирка...
Чете се за: 00:42 мин.
По света
Копия на изчислителната машина на Блез Паскал и на шифровъчната...
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ