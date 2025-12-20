Преслав Николов в предаването "Аз съм"

Преслав Николов е поредният герой в спортната поредица на БНТ за млади таланти „Аз съм“. Джудистът е на 16 години и тренира в Спортна академия ЦСКА, а по този спорт го запалва неговата майка, която го води в залата.

„Реших да се занимавам с този спорт заради майка ми. Тя ме заведе в залата, имаше приятел в нейната работа, който е станал треньор и така започва моя път. Започнах да тренирам през 2015 година. Харесва ми, че е интересен спорт, правят се много упражнения, хвърления и това доставя удоволствие. Преди да започна с футбол съм се занимавал с футбол в детските ми години, минал съм и през други спортове, сред които и ските. Усетих, че ми харесва да се боря, да предизвиквам себе си дали ще мога да постигна това, което искам. Моите родители са също много голям фактор към това, понеже винаги са ми помагали и насърчавали да продължавам със спорта. Те много ми помагат, особено в трудни моменти. В момента повече баща ми се занимава с мен. Те не са идвали много на мои състезания, аз и не обичам моите родители да присъстват на тях, тъй като се чувствам длъжен към тях“, разказва той.

Младият спортист говори и за своите ментални проблеми в миналото.

„Имах психически проблеми, не можех да се отпусна по време на състезание, да се боря и да покажа това, което умея. Имаше една книга, която ми подари моят баща как да контролирам моето подсъзнание. Там се казва, че трябва да вярваш в това, което мислиш. Това е много важно, особено за джудото при мъжете. Ако не гледаш нещата по този начин и в главата ти не протече цялата среща, доста трудно ще победиш. Относно успеха, всичко е комплексно, това е нашият спорт. Трябва да имаш тактика, сила и техника. Абсолютно всичко е комплексно.“

„Тренирам в Спортна академия ЦСКА, тъй като са три клуба. Моите треньори са Петя Сариева и Васил Соколов. Спортът се развива добре, има много деца в залата, които са се записали да тренират. Има и вътрешна конкуренция, която много помага в нашия спорт. Тренираме и с национални отбори“, каза още джудистът.

16-годишният талант коментира и темата, свързана с изграждането на химия между състезател и треньор.

„Между състезателя и треньора връзката е доста важна, особено в нашия спорт. Ако ти нямаш доверие на твоя треньор, няма как да се получи процесът. От него зависи да ти направи годишен план, да каже на кои състезания мога да участвам. Ако не му вярваш, няма как да се постигнат резултатите, в които се целиш. По време на срещите треньорът е там, за да може да ти помогне психически, да се освободиш, да те наставлява при някои грешки, които си допуснал, да ти казва да се концентрираш и най-важното е да те мотивира. На Европейската купа в Гърция бяхме 94 джудисти, което е доста фрапираща цифра, особено за нашия спорт. В категория сме по 30 души и беше уникално да се борим 100 човека на едно състезание. Аз не съм си представял, че ще стигна до първото място и ще стана шампион“, споделя още Николов, който на въпросния турнир в Солун печели титлата при 66-килограмовите.

Повече от предаването вижте във видеото!