Нова надежда за мир в Украйна: Руските преговарящи пътуват за Маями

В Маями се състоя нов кръг преговори между САЩ и Украйна по преработения вариант на плана за мир, предложен от американския президент Доналд Тръмп.

Разговорите идват на фона на удари в Одеса тази нощ, при които загинаха 7 души и 15 бяха ранени.



След срещите украинският преговарящ Рустем Умеров съобщи в Телеграм, че разговорите ще продължат.

Междувременно руска делегация, водена от главния руски преговарящ Кирил Дмитриев, е на път за Маями.

Очаква се той също да разговаря със специалния пратеник на Белия дом Стив Уиткоф и Джаред Къшнър.

Възможно е в разговорите да се включи държавният секретар на Съединените щати Марко Рубио.