ИЗВЕСТИЯ

Нова надежда за мир в Украйна: Руските преговарящи пътуват за Маями

Диана Симеонова
Чете се за: 01:35 мин.
По света
Разговорите идват на фона на удари в Одеса тази нощ, при които загинаха 7 души, 15 са ранени

В Маями се състоя нов кръг преговори между САЩ и Украйна по преработения вариант на плана за мир, предложен от американския президент Доналд Тръмп.

Разговорите идват на фона на удари в Одеса тази нощ, при които загинаха 7 души и 15 бяха ранени.

След срещите украинският преговарящ Рустем Умеров съобщи в Телеграм, че разговорите ще продължат.

Междувременно руска делегация, водена от главния руски преговарящ Кирил Дмитриев, е на път за Маями.

Очаква се той също да разговаря със специалния пратеник на Белия дом Стив Уиткоф и Джаред Къшнър.

Възможно е в разговорите да се включи държавният секретар на Съединените щати Марко Рубио.

"Не става въпрос да накараме някого да сключи споразумение, а да разберем какво двете страни очакват да получат и какво са готови да дадат в замяна и да установим дали тези две неща могат да намерят пресечна точка. Разбира се за това се изисква много време и много упорита работа. Мисля, че има напредък, но ни предстои още много работа и очевидно най-трудните въпроси са винаги тези, които се разрешават последни", заяви държавният секретар на САЩ Марко Рубио.

#Русия #САЩ #одеса #преговори за мир #маями #Украйна #загинали #ранени

