БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Искаш да видиш известния фонтан "Ди Треви" в Рим - плащаш 2 евро

Диана Симеонова от Диана Симеонова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 00:42 мин.
По света
Запази

Кметството се надява това да донесе нови приходи на града от поне 6 милиона евро годишно

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Рим въвежда такса за посетителите на известния фонтан "Ди Треви" в центъра на града.

От 1 февруари догодина всеки турист, който иска да види отблизо фонтана, ще трябва да плати входна такса от 2 евро.

Кметството се надява това да донесе нови приходи на града от поне 6 милиона евро годишно.

Фонтанът, известен от филма на Федерико Фелини "Ла Долче Вита", е основна притегателна точка за посетителите на Рим.

Според вярването, който хвърли монета в него ще се завърне отново във Вечния град.


#такса #рим #Фонтана ди Треви

Последвайте ни

ТОП 24

Столичната община въвежда зелен билет за градския транспорт от 20 до 22 декември
1
Столичната община въвежда зелен билет за градския транспорт от 20...
Бойко Борисов: Дойдат ли избори, веднага започват приказките за Избирателен кодекс, машини и измами
2
Бойко Борисов: Дойдат ли избори, веднага започват приказките за...
Увеличиха присъдата на Рангел Бизюрев за убийството на Митко от Цалапица
3
Увеличиха присъдата на Рангел Бизюрев за убийството на Митко от...
Задържани за измама: Българи създали фалшив QR код за плащане на паркинги
4
Задържани за измама: Българи създали фалшив QR код за плащане на...
Президентът връчва първия мандат за ново правителство след Нова година
5
Президентът връчва първия мандат за ново правителство след Нова година
Боян Радев в предаването "Зала на славата"
6
Боян Радев в предаването "Зала на славата"

Най-четени

ДПС съобщи колко получава НСО за охраната на Пеевски
1
ДПС съобщи колко получава НСО за охраната на Пеевски
Депутатите приеха окончателно промени в Семейния кодекс
2
Депутатите приеха окончателно промени в Семейния кодекс
Пешеходец загина при тежък инцидент на АМ "Тракия"
3
Пешеходец загина при тежък инцидент на АМ "Тракия"
Общо 350 000 лева парична гаранция за свободата на Йордан Кателиев и Николай Стефанов определи съдът
4
Общо 350 000 лева парична гаранция за свободата на Йордан Кателиев...
Легендата на българската борба Боян Радев почина на 83 години
5
Легендата на българската борба Боян Радев почина на 83 години
ГДБОП с предупреждение за нов вид измама - продават евтино несъществуващи коли срещу аванс
6
ГДБОП с предупреждение за нов вид измама - продават евтино...

Още от: Любопитно

Полярна мечка осинови чуждо мече
Полярна мечка осинови чуждо мече
Дядо Коледа се гмурна в аквариума в Рио де Жанейро Дядо Коледа се гмурна в аквариума в Рио де Жанейро
Чете се за: 00:30 мин.
Дядо Коледа: Да бъдем заедно е подарък, който всички можем да дадем и получим Дядо Коледа: Да бъдем заедно е подарък, който всички можем да дадем и получим
Чете се за: 01:00 мин.
Коледна атмосфера завладя Мексико (СНИМКИ) Коледна атмосфера завладя Мексико (СНИМКИ)
Чете се за: 00:27 мин.
Празничната премяна във Видин (СНИМКИ) Празничната премяна във Видин (СНИМКИ)
Чете се за: 00:20 мин.
Българка покори Южния полюс след 110 километра преход със ски Българка покори Южния полюс след 110 километра преход със ски
Чете се за: 01:20 мин.

Водещи новини

Пътуваме със зелен билет 3 дни в столичния градски транспорт
Пътуваме със зелен билет 3 дни в столичния градски транспорт
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Нова надежда за мир в Украйна: Руските преговарящи пътуват за Маями Нова надежда за мир в Украйна: Руските преговарящи пътуват за Маями
Чете се за: 01:35 мин.
По света
САЩ нанесоха удари в Сирия САЩ нанесоха удари в Сирия
Чете се за: 00:42 мин.
По света
Досиетата "Епстийн": Започна публикуването на част от документите Досиетата "Епстийн": Започна публикуването на част от документите
Чете се за: 01:05 мин.
По света
Искаш да видиш известния фонтан "Ди Треви" в Рим - плащаш...
Чете се за: 00:42 мин.
По света
Съдът пусна бившия директор на 138-о училище срещу 5000 лв.
Чете се за: 03:20 мин.
У нас
Задържани за измама: Българи създали фалшив QR код за плащане на...
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Застудяване и валежи през следващата седмица
Чете се за: 03:00 мин.
Времето
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ