Искаш да видиш известния фонтан "Ди Треви" в Рим - плащаш 2 евро

Рим въвежда такса за посетителите на известния фонтан "Ди Треви" в центъра на града.



От 1 февруари догодина всеки турист, който иска да види отблизо фонтана, ще трябва да плати входна такса от 2 евро.

Кметството се надява това да донесе нови приходи на града от поне 6 милиона евро годишно.

Фонтанът, известен от филма на Федерико Фелини "Ла Долче Вита", е основна притегателна точка за посетителите на Рим.

Според вярването, който хвърли монета в него ще се завърне отново във Вечния град.





