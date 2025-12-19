БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Задържани за измама: Българи създали фалшив QR код за...
Чете се за: 01:02 мин.
Съдът пусна бившия директор на 138-о училище срещу 5000 лв.
Чете се за: 03:17 мин.
Столичната община въвежда зелен билет за градския...
Чете се за: 00:42 мин.
Увеличиха присъдата на Рангел Бизюрев за убийството на...
Чете се за: 01:30 мин.
Президентът пред "Величие": Необходими са...
Чете се за: 04:20 мин.
Президентът връчва първия мандат за ново правителство...
Чете се за: 00:52 мин.

МВнР с позиция за починал български гражданин в център за задържане в САЩ

Външното министерство следи случая

мвнр призовава максимална сдържаност намаляване напрежението близкия изток
Слушай новината

Министерството на външните работи пусна позиция, в която изказва искрени съболезнования на семейството и близките на български гражданин, починал на 15 декември в център за задържане на Имиграционната и митническа служба на САЩ в гр. Болдуин, щата Мичиган.

В позицията се казва още, че Генералното консулство на Република България в Чикаго МВнР оказва съдействие на близките и е в постоянен контакт с американските компетентни органи. Министерството разчита на разследващите органи в страната относно случая и ще продължи да следи развитието му, с цел защита на правата и интересите на българските граждани в чужбина.

Още от: САЩ и Канада

Тръмп нареди временно спиране на програмата за зелена карта след стрелбата в "Браун"
Тръмп нареди временно спиране на програмата за зелена карта след стрелбата в "Браун"
САЩ спират лотарията за зелени карти САЩ спират лотарията за зелени карти
Чете се за: 00:50 мин.
САЩ дават 800 милиона долара на Украйна през следващите две години САЩ дават 800 милиона долара на Украйна през следващите две години
Чете се за: 00:55 мин.
Нови снимки и краен срок за досиетата "Епстийн" Нови снимки и краен срок за досиетата "Епстийн"
Чете се за: 00:52 мин.
Стрелецът от университета "Браун" в американския щат Роуд Айлънд се е самоубил Стрелецът от университета "Браун" в американския щат Роуд Айлънд се е самоубил
Чете се за: 01:07 мин.
Тръмп в обръщение към нацията: Нещата са по-добре, отколкото си мислите Тръмп в обръщение към нацията: Нещата са по-добре, отколкото си мислите
Чете се за: 03:37 мин.

Съдът пусна бившия директор на 138-о училище срещу 5000 лв.
Съдът пусна бившия директор на 138-о училище срещу 5000 лв.
Чете се за: 03:17 мин.
У нас
Задържани за измама: Българи създали фалшив QR код за плащане на паркинги Задържани за измама: Българи създали фалшив QR код за плащане на паркинги
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Путин: Топката е в полето на Украйна и Запада Путин: Топката е в полето на Украйна и Запада
Чете се за: 02:37 мин.
Русия
ЕС с финансова подкрепа за Украйна: Киев ще получи заем от 90 млрд. евро ЕС с финансова подкрепа за Украйна: Киев ще получи заем от 90 млрд. евро
Чете се за: 04:22 мин.
По света
Приключиха консултациите при президента, връчва проучвателен мандат...
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
Множество порнографски материали с деца иззети при разследването за...
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Задържани са двама руснаци в София
Чете се за: 00:50 мин.
Сигурност и правосъдие
Шести блок на АЕЦ „Козлодуй“ ще бъде спрян на 22...
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
