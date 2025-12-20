БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Пътуваме със зелен билет 3 дни в столичния градски транспорт
В очакване на еврото: Как се подготвят децата в пловдивско училище?

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Росица Колева
Преподавателите са подготвили специални интерактивни уроци

В очакване на еврото: Как се подготвят децата в пловдивско училище?
Как изглеждат евробанкнотите и евромонетите и как да пресмятат джобните си пари от Нова година - на това обучават учениците в средно училище "Цар Симеон Велики" в Пловдив.

Преподавателите са подготвили специални интерактивни уроци.

За четвъртокласниците всички важни факти в евроурока са онагледени с презентация.

А практическият елемент е заложен в игри.

Така в евромагазина те пазаруват любими играчки с нарисувани образци на евробанкноти и монети.

Докато правят менюто за евроресторанта и рисуват продуктите, необходими за шопската салата, децата пресмятат с помагало евровата им стойност.

Всяко притеснение се лекува по-лесно с картинки, смятат учителите и затова учениците нарисуваха комикс.

"Свързан е с това как еврото навлиза в България, какво ще се случи, за притесненията, които имат децата, за това то как ще им помогне", коментира Сияна Драчева, начален учител СУ "Цар Симеон Велики" в Пловдив.

"Взехме решение още ноември, че всички задачи, които досега сме решавали с лева, ние вече ги правим в евро и с всеки изминал ден те стават все по-готови, така че този преход да не ги стресира", коментира Димитрия Кръшкова, старши учител СУ "Цар Симеон Велики" в Пловдив.

И родителите приветстват новите уроци.

"Темата за парите е много деликатна и трябва да бъде много деликатно поставена през детските съзнания", допълни Милка Кьосева, родител.

Голяма част от децата вече познават еврото от летувания в Гърция и пътувания в Европа.

Сияна Ташева, 4 клас: "Някои банкноти са различни от други например 2 петдесятки - едната малко повече прилича като вход, другата прилича малко повече като къща".

Други споделят, че лесно ще ползват калкулатора на телефона за по-големите сметки.

Лиана Куюмджиева, 4 клас: "Ще го използвам в магазина, на ресторант с мама и тати".

Преди 15 години училище "Цар Симеон Велики" първо разкри паралелка по предприемачество, а днес тук се изучава и електронна търговия.

#България в еврозоната #евро #училище #деца #Пловдив

