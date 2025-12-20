БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Бум на туристи в Сандански за Коледа и Нова година

от БНТ , Репортер: Станислава Христова
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
Цените са като миналата година

В навечерието на коледните и новогодишните празници почти всички места за настаняване в Сандански вече са заети.

Дни преди празниците в Сандански вече пристигат първите туристи. Сред тях е и Нели Коноуей от Лос Анджелис, която е решила да си подари кратка почивка в курорта.

"Вече 17-18 години идвам тук, защото се разтоварвам, защото е различна обстановката и енергията и сякаш е държава в държавата, много различна България, има много топли взаимоотношения между хората. Разбира се водата, природата и най-вече човешкият фактор", коментира Нели Коноуей, туристка.

Очакваните туристи в Сандански тази година са от България, Гърция, Северна Македония и скандинавските държави.

"Спрямо миналата година няма повишение на цените или поне не съществено. Да кажем, че тридневен пакет със закуска, вечеря и празнична вечеря може да започва от около 1000 лв., нормално стига до 3000 – 3500 лв. Има разбира се и много луксозни места за настаняване като самостоятелни вили с басейни, които са на доста по-висока цена", заяви Георги Кунчев, сдружение "Дестинация Сандански".

От бранша прогнозират, че повишение в цените на нощувките ще има след Нова година. Във връзка с въвеждането на еврото пък не очакват да има проблеми с плащанията в новогодишната нощ.

"В туризма работим с други валути, освен левове, от доста време. Това първо. Второ и персоналът е свикнал да работи, а и голяма част от празничните пакети са предварително предплатени. Ще има известни неудобства за нашите гости, ако спрат да работят ПОС терминалите и банкоматите на 31-ви, както се чу последно време. Но да кажем това не е някаква страхотна драма", каза още Георги Кунчев, сдружение "Дестинация Сандански".

За спокойствието на гостите препоръките на ресторантьорите са те да си носят пари в брой, с които ако се наложи да могат да доплатят сметките си.

#туристи #Коледа #Сандански #нова година #цени #празници

