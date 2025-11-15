Илия Груев: Не е лесно за никой в момента, но имаме нов шанс да спечелим точки

Полузащитникът на българския национален отбор по футбол Илия Груев застана пред камерата на БНТ в навечерието на петия сблъсък на "трикольорите" в група Е за квалификациите за световното първенство в Северна Америка през 2026 г.

"Лъвовете" все още не са записали точков актив, но футболистът на Лийдс Юнайтед вярва, че това може да се промени днес срещу Турция.

"Имахме добра седмица. Тренирахме, опитахме се да си подобрим играта. Утре вече трябва да излезем и да покажем друго лице. Мисля, че трябва да играем по друг начин и това е планът за утре", започна Груев. "Много неща са, които утре трябва да покажем - да сме компактни, да сме агресивни, да работим един за друг, да си помагаме, да играем колкото се може със самочувствие, да искаме топката, да играем напред и това трябва да го покажем на терена", добави той.

На въпрос дали пълният стадион в Бурса ще повлияе на играта на националите, халфът отговори: "Надявам се да не ни се отрази. Човек трябва да се абстрахира от това нещо, трябва да се концентрира и фокусира върху тези неща, на които може да влияе. Не е лесно за никой в момента - последни сме в групата, имаме 0 точки, но утре имаме нов шанс да спечелим точки."

Вижте цялото интервю във видеото!

