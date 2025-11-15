БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Копия на изчислителната машина на Блез Паскал и на шифровъчната "Енигма" на търг в Париж

Емилия Запартова
По света
Копия на изчислителната машина на Блез Паскал и на шифровъчната "Енигма" на търг в Париж
Копия на изчислителната машина на Блез Паскал и на шифровъчната машина "Енигма" ще бъдат предложени на търг на 19 ноември в Париж.

Машината на френския философ и математик Паскал е изобретена през 1642 година. Тя е оценена между два и три милиона евро и се казва "Паскалина". С другия експонат - машината „Енигма“ - е криптирана комуникацията на германския подводен флот по време на Втората световна война. Тя се оценява на 300 000 евро.

Проектирана е през 1941 г. по искане на адмирал Карл Дьониц. Кодовете ѝ са разбити от британския учен Алън Тюринг.

