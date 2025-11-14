БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
САЩ направиха изключение за България от санкциите срещу...
Чете се за: 02:00 мин.
Официално назначен: Румен Спецов е особеният управител на...
Чете се за: 06:30 мин.
Министърът на икономиката предлага за особен управител на...
Чете се за: 02:37 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Жители на „Яворов“ и „Оборище“ протестираха срещу 16-етажна сграда на бул. „Ситняково“

Карина Караньотова от Карина Караньотова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Запази

Местните настояват за запазване на зеленината и по-ниска постройка, след като старата баня на ул. „Черковна“ беше съборена

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Жители на кварталите „Яворов“ и „Оборище“ протестираха срещу планираното изграждане на 50-метрова сграда на кръстовището на ул. „Черковна“ и бул. „Ситняково“. Става дума за бившата баня, която дълги години функционираше като фитнес център.

Наскоро парцелът беше ограден, а старата сграда – бутната. Инвестиционното намерение предвижда 16-етажна жилищна сграда. Местните се притесняват от мащаба на строежа, тъй като трафикът по булевард „Ситняково“ вече е натоварен, и настояват бъдещата сграда да бъде по-ниска и проектът да бъде променен.

Съществуващата наредба позволява строителството на 50-метрови сгради на големи кръстовища, което обяснява инвеститорските намерения за високата сграда.

„Няма внесени разрешителни за строеж, има само разрешение за бутане на сградата, обаче знаем, че инвеститорите имат сериозен интерес да започнат строителството преди влизането на еврото, така че подозираме, че дейностите ще започнат много бързо“, заяви Мария Кавалкова.

Милена Алексиев, зам.-кмет на район „Оборище“, допълни: „Преди година и половина имаше протест и оттогава няма никакво движение по преписката. Бутането на сградата не е толкова фатално, въпросът е да не се построи нещо, което да нарушава целия облик на района. Високото строителство не е преобладаващо тук и е логично, тъй като това е стар градски квартал.“

#протест срещу сграда #София #протест

Последвайте ни

ТОП 24

Премиерът Желязков свиква извънредно Съвета по сигурността заради особения управител в "Лукойл"
1
Премиерът Желязков свиква извънредно Съвета по сигурността заради...
Наркодилъри предлагат на деца дрога, опакована в пликчета за лакомства
2
Наркодилъри предлагат на деца дрога, опакована в пликчета за лакомства
Министърът на икономиката предлага за особен управител на "Лукойл България" Румен Спецов
3
Министърът на икономиката предлага за особен управител на...
Масирана руска атака в Киев: Ударен е и черноморският град Новоросийск
4
Масирана руска атака в Киев: Ударен е и черноморският град Новоросийск
Казусът "Лукойл" в Румъния: Букурещ готви закон за национализация на рафинерията
5
Казусът "Лукойл" в Румъния: Букурещ готви закон за...
Асен Василев за Румен Спецов: Това е доста лоша шега на правителството
6
Асен Василев за Румен Спецов: Това е доста лоша шега на правителството

Най-четени

Масирани удари в Украйна: Руската армия е близо до това да превземе Покровск
1
Масирани удари в Украйна: Руската армия е близо до това да превземе...
Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
2
Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
Честит юбилей на Мария Петрова
3
Честит юбилей на Мария Петрова
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
4
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
След като камък уцели предно стъкло на кола - извънредно започват укрепване на пътя София - Самоков
5
След като камък уцели предно стъкло на кола - извънредно започват...
ЦСКА охлади шампионския устрем на Левски с победа във Вечното дерби
6
ЦСКА охлади шампионския устрем на Левски с победа във Вечното дерби

Още от: Регионални

Неканен гост в Карлово: Мечка се появи в жилищен район
Неканен гост в Карлово: Мечка се появи в жилищен район
Александър Тищенко е новият съветник по правата на човека на Украйна в България Александър Тищенко е новият съветник по правата на човека на Украйна в България
Чете се за: 01:15 мин.
Вълна от реакции след реформата в паркирането в София Вълна от реакции след реформата в паркирането в София
Чете се за: 06:05 мин.
Втора градска болница пропада: Две сгради потъват и се напукват Втора градска болница пропада: Две сгради потъват и се напукват
Чете се за: 03:22 мин.
Протест на шофьорите с увреждания: Настояват за по-добри условия на труд Протест на шофьорите с увреждания: Настояват за по-добри условия на труд
Чете се за: 00:55 мин.
Домът за стари хора в Поморие ще бъде затворен заради нарушения Домът за стари хора в Поморие ще бъде затворен заради нарушения
Чете се за: 03:32 мин.

Водещи новини

САЩ направиха изключение за България от санкциите срещу "Лукойл"
САЩ направиха изключение за България от санкциите срещу...
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Официално назначен: Румен Спецов е особеният управител на дружествата от групата "Лукойл" в България Официално назначен: Румен Спецов е особеният управител на дружествата от групата "Лукойл" в България
Чете се за: 06:30 мин.
У нас
Опозицията с остри критики към избора на Румен Спецов за особен управител Опозицията с остри критики към избора на Румен Спецов за особен управител
Чете се за: 04:45 мин.
У нас
Теменужка Петкова: Бюджет 2026 отразява случващото се в политическия живот у нас в последните 4 години Теменужка Петкова: Бюджет 2026 отразява случващото се в политическия живот у нас в последните 4 години
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
Промени в пенсионното осигуряване: Как ще се управляват парите ни?
Чете се за: 04:40 мин.
У нас
Раздадоха годишните награди на Съюза на българските журналисти -...
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Втора градска болница пропада: Две сгради потъват и се напукват
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Вълна от реакции след реформата в паркирането в София
Чете се за: 06:05 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ