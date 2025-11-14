Жители на „Яворов“ и „Оборище“ протестираха срещу 16-етажна сграда на бул. „Ситняково“

Жители на кварталите „Яворов“ и „Оборище“ протестираха срещу планираното изграждане на 50-метрова сграда на кръстовището на ул. „Черковна“ и бул. „Ситняково“. Става дума за бившата баня, която дълги години функционираше като фитнес център.

Наскоро парцелът беше ограден, а старата сграда – бутната. Инвестиционното намерение предвижда 16-етажна жилищна сграда. Местните се притесняват от мащаба на строежа, тъй като трафикът по булевард „Ситняково“ вече е натоварен, и настояват бъдещата сграда да бъде по-ниска и проектът да бъде променен.

Съществуващата наредба позволява строителството на 50-метрови сгради на големи кръстовища, което обяснява инвеститорските намерения за високата сграда.