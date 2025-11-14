БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
САЩ направиха изключение за България от санкциите срещу...
Чете се за: 02:00 мин.
Официално назначен: Румен Спецов е особеният управител на...
Чете се за: 06:30 мин.
Министърът на икономиката предлага за особен управител на...
Чете се за: 02:37 мин.

Насер Ал-Атия: Целта ми е да спечеля Рали Дакар отново

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 01:17 мин.
Спорт
Легендарният пилот е в София и даде специално интервю за БНТ.

Насер Ал-Атия
Един от най-великите автомобилни пилоти в историята Насер Ал-Атия се стреми към 6-та победа в емблематичното „Рали Дакар“. Катарецът не се е отказал и от ловната стрелба, в която е олимпийски медалист.

Насер Ал-Атия е в София и даде специално интервю за БНТ. Петкратен победител в „Рали Дакар“, четирикратен световен рали рейд шампион. Насер Ал-Атия, наричан Принцът на дюните, показва в София прототип на състезателния си автомобил.

„Да, хората ме наричат Принцът на дюните или Кралят на дюните. Така е, защото имам много победи на рали състезания, които са в пустини, на дюни. Всъщност, се чувствам добре на всякакви настилки“, каза пилотът.

След месец и половина Насер Ал-Атия ще участва в 21-тото си „Рали Дакар“.

„Целта ми е да спечеля отново. Имаме добър опит. Имам топ пилоти в отбора“, добави Насер Ал-Атия.

Цялото интервю с него вижте в „Арена спорт“ по БНТ в неделя от 12:30 часа.

Вижте репортажа във видеото!

