След частичното изтегляне на Израел: Връщат ли си Хамас контрола в Ивицата Газа?

В Ивицата Газа - палестинци свидетелстват, че Хамас тихомълком си възвръща контрола над части от анклава, след изтеглянето от тях на израелската армия. Това се случва на фона на застой в преговорите след сключването на примирието от 10 октомври. Според анализатори, действията на Хамас подхранват съмненията, че палестинската групировка е готова да предаде управлението на Газа на независим орган, каквато е следващата фаза от мирния план на Тръмп.

Свежите плодове и зеленчуци се завръщат на пазара в Нусейрат, централна Газа. Завръща се и контролът на правителството на Хамас, което според търговците тихомълком проверява всички стоки, които влизат в анклава, опитва се да регулира постоянно повишаващите се цени, глобява търговци и налага данъци на продукти като горива и цигари.

Хатем Абу Далал, собственик на голям магазин: "Цените се вдигат заради недостига на стоки, които влизат през пропускателните пунктове. Що се отнася до присъствието на правителството... хора от министерството на икономиката обикалят наоколо, проверяват стоките и определят цените."

Надзорът над търговията е част и от цялостния стремеж на групировката да утвърди отново властта си в Газа след изтеглянето на Израел зад така наречената "жълта линия". В средата на октомври Хамас направи една от най-мощните си демонстрации на контрол като екзекутира на оживени пазари няколко предполагаеми членове на съпернически кланове.

Исмаил Ал-Тхауабта, ръководител на правителствената медийна служба на на Хамас: "Откакто примирието влезе в сила се борим с прояви на беззаконие и престъпни банди. Десетки престъпни банди бяха неутрализирани, десетки други се предадоха на палестинското правителство. Някои останаха в отделни райони, но като цяло Газа е вече под пълен контрол."

Според анализатори, действията на Хамас целят да покажат на гражданите на Газа и на международната общност, че те не могат да бъдат изключени от бъдещото управление на анклава.

Гайт Ал-Омари, старши сътрудник във Вашингтонския институт: "Според плана от 20 точки на американския президент Доналд Тръмп, Хамас трябва да бъде изключен от картината, както в гражданската сфера, така и в сферата на сигурността. Като казват "не, тук сме, за да останем, не можем да бъдем заобиколени", те създават фактическа ситуация на място, която ще усложни работата на международната общност. И колкото по-дълго международната общност чака, толкова повече се укрепва Хамас."

На фона на милион и триста хиляди палестинци, живеещи в палатки в територията под контрола на Хамас, частите контролирани от Израел са напълно обезлюдени. Развалини, докъдето поглед стига. Дали Газа ще бъде отново едно цяло под управлението на независим орган без Хамас или сегашното разделение ще се запази, предстои да видим.