БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Официално назначен: Румен Спецов е особеният управител на...
Чете се за: 06:30 мин.
Министърът на икономиката предлага за особен управител на...
Чете се за: 02:37 мин.

ЗАПАЗЕНИ

След частичното изтегляне на Израел: Връщат ли си Хамас контрола в Ивицата Газа?

Диана Симеонова от Диана Симеонова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 04:17 мин.
Близък изток
Запази
ивицата Газа
Снимка: БТА
Слушай новината

В Ивицата Газа - палестинци свидетелстват, че Хамас си възвръща контрола над части от анклава, след изтеглянето от тях на израелската армия. Това се случва на фона на застой в преговорите след сключването на примирието от 10 октомври. Според анализатори, действията на Хамас поставят под съмнение готовността на палестинската групировка да предаде управлението на Газа на независим орган, каквато е следващата фаза от мирния план на Тръмп.

В Ивицата Газа - палестинци свидетелстват, че Хамас тихомълком си възвръща контрола над части от анклава, след изтеглянето от тях на израелската армия. Това се случва на фона на застой в преговорите след сключването на примирието от 10 октомври. Според анализатори, действията на Хамас подхранват съмненията, че палестинската групировка е готова да предаде управлението на Газа на независим орган, каквато е следващата фаза от мирния план на Тръмп.

Свежите плодове и зеленчуци се завръщат на пазара в Нусейрат, централна Газа. Завръща се и контролът на правителството на Хамас, което според търговците тихомълком проверява всички стоки, които влизат в анклава, опитва се да регулира постоянно повишаващите се цени, глобява търговци и налага данъци на продукти като горива и цигари.

Хатем Абу Далал, собственик на голям магазин: "Цените се вдигат заради недостига на стоки, които влизат през пропускателните пунктове. Що се отнася до присъствието на правителството... хора от министерството на икономиката обикалят наоколо, проверяват стоките и определят цените."

Надзорът над търговията е част и от цялостния стремеж на групировката да утвърди отново властта си в Газа след изтеглянето на Израел зад така наречената "жълта линия". В средата на октомври Хамас направи една от най-мощните си демонстрации на контрол като екзекутира на оживени пазари няколко предполагаеми членове на съпернически кланове.

Исмаил Ал-Тхауабта, ръководител на правителствената медийна служба на на Хамас: "Откакто примирието влезе в сила се борим с прояви на беззаконие и престъпни банди. Десетки престъпни банди бяха неутрализирани, десетки други се предадоха на палестинското правителство. Някои останаха в отделни райони, но като цяло Газа е вече под пълен контрол."

Според анализатори, действията на Хамас целят да покажат на гражданите на Газа и на международната общност, че те не могат да бъдат изключени от бъдещото управление на анклава.

Гайт Ал-Омари, старши сътрудник във Вашингтонския институт: "Според плана от 20 точки на американския президент Доналд Тръмп, Хамас трябва да бъде изключен от картината, както в гражданската сфера, така и в сферата на сигурността. Като казват "не, тук сме, за да останем, не можем да бъдем заобиколени", те създават фактическа ситуация на място, която ще усложни работата на международната общност. И колкото по-дълго международната общност чака, толкова повече се укрепва Хамас."

На фона на милион и триста хиляди палестинци, живеещи в палатки в територията под контрола на Хамас, частите контролирани от Израел са напълно обезлюдени. Развалини, докъдето поглед стига. Дали Газа ще бъде отново едно цяло под управлението на независим орган без Хамас или сегашното разделение ще се запази, предстои да видим.

#Хамас #Ивицата Газа #Израел

Последвайте ни

ТОП 24

Десетки измамени по схемата “обаждане от поддръжката на приложението на банка”
1
Десетки измамени по схемата “обаждане от поддръжката на...
Американска компания проучва възможностите да купи чуждестранните активи на "Лукойл"
2
Американска компания проучва възможностите да купи чуждестранните...
Премиерът Желязков свиква извънредно Съвета по сигурността заради особения управител в "Лукойл"
3
Премиерът Желязков свиква извънредно Съвета по сигурността заради...
Украйна и корупцията - Зеленски наложи санкции на бизнесмен и финансист, замесени в аферата
4
Украйна и корупцията - Зеленски наложи санкции на бизнесмен и...
Наркодилъри предлагат на деца дрога, опакована в пликчета за лакомства
5
Наркодилъри предлагат на деца дрога, опакована в пликчета за лакомства
Министърът на икономиката предлага за особен управител на "Лукойл България" Румен Спецов
6
Министърът на икономиката предлага за особен управител на...

Най-четени

Масирани удари в Украйна: Руската армия е близо до това да превземе Покровск
1
Масирани удари в Украйна: Руската армия е близо до това да превземе...
Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
2
Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
Честит юбилей на Мария Петрова
3
Честит юбилей на Мария Петрова
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
4
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
След като камък уцели предно стъкло на кола - извънредно започват укрепване на пътя София - Самоков
5
След като камък уцели предно стъкло на кола - извънредно започват...
ЦСКА охлади шампионския устрем на Левски с победа във Вечното дерби
6
ЦСКА охлади шампионския устрем на Левски с победа във Вечното дерби

Още от: По света

Автобус се вряза в спирка в Стокхолм, има жертви и ранени
Автобус се вряза в спирка в Стокхолм, има жертви и ранени
Андрей Новаков: Бюджетът на ЕС няма да бъде върнат, различията са преодолени Андрей Новаков: Бюджетът на ЕС няма да бъде върнат, различията са преодолени
Чете се за: 02:22 мин.
Въздушен транспорт в Китай: Завод започна производство на летящи коли Въздушен транспорт в Китай: Завод започна производство на летящи коли
Чете се за: 00:32 мин.
Потискаща тишина, прекъсвана от вой на сирени: Киев на прицел - жертви и разрушения Потискаща тишина, прекъсвана от вой на сирени: Киев на прицел - жертви и разрушения
Чете се за: 03:42 мин.
Германската и френската полиция разбиха престъпна мрежа за трафик на мигранти Германската и френската полиция разбиха престъпна мрежа за трафик на мигранти
Чете се за: 00:45 мин.
Казусът "Лукойл": Великобритания издаде специален лиценз за двете български дружества Казусът "Лукойл": Великобритания издаде специален лиценз за двете български дружества
Чете се за: 00:57 мин.

Водещи новини

Официално назначен: Румен Спецов е особеният управител на дружествата от групата "Лукойл" в България
Официално назначен: Румен Спецов е особеният управител на...
Чете се за: 06:30 мин.
У нас
Казусът "Лукойл": Великобритания издаде специален лиценз за двете български дружества Казусът "Лукойл": Великобритания издаде специален лиценз за двете български дружества
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Напрежение в парламента: Бюджетът отново скара депутатите Напрежение в парламента: Бюджетът отново скара депутатите
Чете се за: 03:42 мин.
У нас
Раздадоха годишните награди на Съюза на българските журналисти - БНТ с 4 отличия Раздадоха годишните награди на Съюза на българските журналисти - БНТ с 4 отличия
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Домът за стари хора в Поморие ще бъде затворен заради нарушения
Чете се за: 03:32 мин.
Регионални
Опозицията с остри критики към избора на Румен Спецов за особен...
Чете се за: 04:45 мин.
У нас
Красимир и Габриела измъчвали и убивали с жестокост десетки животни...
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Премиерът Желязков връчи държавната награда "Св. Паисий...
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ