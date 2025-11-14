Втора градска болница пропада: Две сгради потъват и се напукват

Потъват две от сградите на столичната Втора градска болница. Стените и подовете на приземния и първия етаж в една от тях са пропукани. Персоналът се надява, че Столичната община ще отпусне пари за спешно укрепване на сградата.

Така изглежда една от стаите в отделение на приземния етаж на Втора градска болница. Въпреки разрухата персоналът продължава да работи.

Марияна Гълъбова, служител в II МБАЛ София: "Има много пукнатини, застрашава пациентите и всички, които идват да се лекуват тук. Ковида, когато настъпи, започнаха тези неща да стават, но по-сложна е ситуацията отпреди една година."

Че сгради 2 и 3 се рушат, директорът на Втора градска е уведомил общината още през пролетта. А докато се намерят пари за аварийно укрепване, стените и подовете продължават да се напукват.

Биляна Борисова, завеждащ сектор „Вътрешен контрол и отчитане на болнична дейност“, II МБАЛ София: "Постоянно се пукат стените в кабинета. Прозорецът не ми се затваря. Няколко пъти техникът ряза прозореца, за да може да се затвори. Но постоянно се движат пластовете. Вратите също и на този коридор. Тук плочките — може да видите как се надига подът."

Марияна Гълъбова, служител в II МБАЛ София: "Призоваваме Столична община да вземе спешни мерки, за да могат нещата да се предотвратят."

Директорът на болницата изпратил и експертно становище до общинарите. В него се казва, че ако не се вземат спешни мерки за укрепване, сграда 2 и част от сграда 3 трябва да бъдат обявени за необитаеми.

Председателят на здравната комисия в общината твърди, че Общинският съвет два пъти отлага предложението ѝ за гласуване на финансиране за спешния ремонт.

Ваня Григорова, председател на Комисията по здравеопазване в СО: "Имаме бойкот от част от принципала, тоест общинските съветници. И не може кметът и заместник-кметът да мълчат и да гледат две страни в СОС как спират, докато общинската болница пропада."

Заместник-председателят на Столичния общински съвет коментира, че предложението на Ваня Григорова не е гласувано, защото било незаконосъобразно.

Д-р Ваня Тагарева, заместник-председател на СОС: "Това, което групата на ГЕРБ–СДС е направила — да подготви доклад и с финансово осигуряване, което след месец и половина ще можем да предоставим към болницата. Докладът ще бъде внесен съвместно с кмета на СО. Аз съм водила разговор лично с него и ще намерим решение на проблема."

За укрепването на Втора градска болница са необходими около милион и половина лева. А докато общинските съветници търсят консенсус да се реши проблемът, пациенти и лекари всеки ден са в напрежение от звуците на рушащите се сгради.

