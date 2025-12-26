БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Патриарх Даниил: Във времена като сегашните Православната църква е длъжна още по-високо да издигне своя глас

Иво Никодимов
Чете се за: 06:17 мин.
По света
Снимка: БТА
Във времена като сегашните, когато беззаконието се умножава до неузнаваемост, когато отново „се вълнуват народите, и… замислят суетни неща“ (Пс. 2:1) против волята Божия, когато виждаме как човешкият живот и достойнството на човешката личност все повече се обезценяват и целият наш свят е разтърсен от разрушителните сили на мрака, Православната църква е длъжна още по-високо да издигне своя глас в общо свидетелство за светлината и мира, които Христос ни донесе със Своето раждане.

Това каза българският патриарх и Софийски митрополит Даниил, който днес отслужи тържествена света литургия заедно с Вселенския патриарх Вартоломей в храм „Св. Георги Победоносец", намиращ се в истанбулския квартал „Фенер".

Събитието постави началото на втория ден от първото мирно посещение на българския патриарх Даниил във Вселенската патриаршия в Истанбул.

„В своето Първо послание до верните от Солун светият и всехвален апостол на народите Павел призовава: „За всичко благодарете, защото такава е спрямо вас волята Божия в Христа Иисуса“ (1 Сол. 5:16-18). Ние също искаме преди всичко да благодарим – Богу и на Ваше Светейшество – за изключителната духовна радост да отслужим днес заедно тайнството на светата божествена Евхаристия в Патриаршеския храм на светата Велика Христова Църква", каза още патриарх Даниил.

„Светата безкръвна Евхаристийна жертва, която ние принасяме на Бога – съгласно заповяданото ни лично от Неговия Единороден Син (срв. Лука 22:19), – е както сърцевина и средоточие на живота на Църквата и потвърждение на нашата причастност към Неговото Тяло, което именно е и Светата Църква, така и най-видимото свидетелство и белег за нашето единство, единомислие и единодействие", допълни българският патриарх.

Той цитира „Великият отец на Църквата, предшественик по катедра на Ваше Всесветейшество – Константинополският архиепископ свети Йоан Златоуст", който казва, че „името на Църквата не е име на разделение, а на единение и на съгласие“.

„Тези негови думи, които отекват през вековете към нас, изразявайки същевременно консенсуса по този въпрос на всички отци и учители на Църквата, остават все така актуални и днес, когато църковното единство е изправено пред нови предизвикателства и отново е подложено на изпитания. Искрено се надяваме, че това наше посещение тук, при Майката-Църква и Първопрестол на Православието, ще допринесе към заздравяването и укрепването на това богозаповядано ни единство, което е и наш стремеж и най-сърдечно желание", отбеляза патриарх Даниил.

„Ние винаги помним и се вдъхновяваме от словата на свети Йоан Златоуст, според когото: „Светските достойнства изглеждат по-големи и по-високи тогава, когато се съберат в едно-единствено лице; докато в духовните, в църковните дела се случва тъкмо обратното: тогава сияе привилегията на честта, когато в председателството, в председателското достойнство участват много лица и когато онзи, който участва в него, не е един, а са мнозина…“. Тоест, когато живеем помежду си в единството на съборната любов, която е взаимен диалог, диалогична заедност и взаимност, тогава ние живеем действително в Църквата", допълни патриарх Даниил.

Той посочи, че в днешния, втори ден след Рождество Христово, „отбелязваме празника Събор на Пресвета Богородица - с песни и славословия днес възпяваме и прославяме тази, която познаваме като най-скъпоценния плод на човешкия род, която даде своя решаващ принос към великото дело на Боговъплъщението, а по този начин и на нашето изкупление и спасение. Днес богослужебното последование ни зове и приканя: „Дойдете да възпеем Спасителевата майка!“. Благодарни сме за възможността да сторим това заедно с всички вас тук, в този толкова обичан от нея град".

В своето обръщение към Вселенския патриарх Вартоломей българският патриарх каза:

„Позволете ни в заключение да засвидетелстваме още веднъж – лично от наше име и от името на Свещеноначалието, освещения клир и Божия народ на Светата Българска Патриаршия – нашата братска любов и дълбоко уважение към Вас и към предстояваната от Вас Света Вселенска Константинополска патриаршия, заедно с нашите най-сърдечни благопожелания за крепко здраве, благодатни сили и още много апостолска ревност от Ваша страна в делото на служението".

Той допълни, че Вселенският патриарх „помни добре нашите приснопаметни предшественици патриарсите Максим и Неофит, с които имахте взаимна братска любов и споделяхте общи разбирания върху мисията и служението на Православната ни Църква в съвременния свят. Приемете и нашата любов в Христа, както и уверението ни в нашето искрено желание тази добра традиция да бъде продължена и в дните на нашето, от Бога и Неговия народ отредено ни, служение".

#патриарх Даниил #Истанбул #Турция

