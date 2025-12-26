Ледено къпане: Стотици спазиха традицията в първия ден на Коледа

Стотици смелчаци по света спазиха традицията на леденото къпане в първия ден на Коледа.



Хора в бански костюми и коледни шапки изпълниха Брайтън Бийч, южна Англия, и се изкъпаха във водите на Ламанша.



В Северна Ирландия, ентусиазирана група хора се гмурна смело в ледените води на северния Атлантически океан с благородна кауза - да събере дарения за местен хоспис.



А запалени плувци в Германия спазиха традицията си от 40 години насам и поплуваха в берлинското езеро Орканзее въпреки температурата от минус 8 градуса по Целзий.