Официално назначен: Румен Спецов е особеният управител на...
Чете се за: 06:30 мин.
Министърът на икономиката предлага за особен управител на...
Чете се за: 02:37 мин.

Вълна от реакции след реформата в паркирането в София

Чете се за: 06:05 мин.
У нас
Комисията за защита на потребителите започва проверка на двойното увеличение на цените за синя и зелена зона, а живущите организират протест

Снимка: Архив/БГНЕС
Вълна от реакции последва реформата в паркирането в София. След обявените двойно по-високи цени за синя и зелена зона, Комисията за защита на потребителите се самосезира.

Комисията за защита на потребителите ще изиска от Столичната община и Центъра за градска мобилност доказателства за обективни икономически фактори, които налагат двойното увеличение на цените за паркиране. От Комисията обясняват, че ако се установят нарушения, ще има и санкции.

Недоволство предизвика и разширяването на обхвата на двете зони, като в социалните мрежи, профили започнаха да споделят и жалба, която може да се изпрати до съответните органи, оспорваща новите промени. От вчера във Фейсбук тече и разпалена дискусия в кварталите, които попадат в зелена зона от следващата година – като Сухата река, Хаджи Димитър, Изгрев и Студентски град. Обявен е и протест – насрочен за 23 ноември пред Столичната община.

Поредица от негативни реакции се наблюдават в кварталите, които от следващата година попадат в разширената „зелена зона“. Един от тях е „Сухата река“.

„Като цяло инфраструктурата на този квартал и междублоковите пространства, с тези тесни улици, ми е много интересно как ще се направи зелена зона.“

„Против съм, няма никакъв смисъл от това нещо. Тук не се събират толкова коли, колкото в центъра, има си паркинги пред блоковете, просто е безсмислено само да се взимат пари.“

А това, че се вдигнаха цените на паркиране?

То хубаво се вдигат, но минималната заплата си стои така – абе, бай Ганьовска работа.“

„Разочарована съм, какво да кажа.“

„Защото това не е център и не мисля, че трябва да е зона.“

Това провокира Мариян да организира протест през следващата седмица. Според него, гледката ще е същата като в другите квартали със зони – липса на паркоместа, автомобили по зелените площи и тротоари.

Мариян Ташев – организатор на протеста: „Въвеждането на толкова високи цени на зоните, сравними с Виена, може да се оправдае, ако и в София средната заплата стане колкото във Виена. Това, че си платил 100 евро за година, ти дава само един регион около три улици, където можеш да паркираш. Ако там няма места, ти нямаш право да паркираш на друга улица, защото си в нарушение.“

Александър, който работи в квартал „Гоце Делчев“, също попада в новата „зелена зона“ и е подготвил жалба към всички компетентни институции. От догодина ще направи и драстични промени с бизнеса си.

Александър Доценко – професионален домоуправител: „Реално обмислям да си преместя офиса извън зоната. Караме големи автомобили и няма как да паркираме на стандартните места. Това ме вкарва в огромни допълнителни разходи.“

Жителите на синя зона също се изправят пред друг проблем. От догодина те ще плащат 150 евро вместо 100 лв абонамент за паркиране.

Светослав Иванов – жител на „Лозенец“: „Плащането на такава сума за година не е такъв проблем, но разбирам да има плащане срещу което да има услуга. Едни чертички, които нарисуваха, едни места, които не са гарантирани никога – не е услуга, това е рекет.“

КЗП се самосезира и започна проверка по повод предстоящото увеличение на цените за паркиране. Планираните промени попадат под разпоредбите на Закона за въвеждане на еврото в Република България. В позицията се допълва, че ще бъдат изискани всички приложими документи и доказателства от Центъра за градска мобилност и от кмета на Столичната община, които да удостоверят наличието на обективни икономически фактори.

По-рано днес от Столична община обясниха в писмо до медиите, че паркирането спира да бъде само разход за хората и започва да бъде инвестиция директно в качеството на живот в кварталите. Това е дългосрочна реформа, която връща ресурса там, където е най-нужен: в кварталите на София.

„Вчера направихме стъпка, която столицата чакаше повече от десетилетие. След въвеждането на синята зона през 2005 г. моделът на паркиране не беше променян. От догодина 100% от средствата от абонаментите на живущите в зоните ще се връщат в града. Цените също се осъвременяват – за първи път от 2012 г. насам, така че да отговарят на съвременните и натрупани през годините разходи за поддръжка. С новата програма за изграждане на инфраструктура правим нещо, което в София досега не се е случвало: паркирането спира да бъде само разход за хората и започва да бъде инвестиция директно в качеството на живот в кварталите.“

