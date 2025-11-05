"Спаси София" с критики към кмета на столицата заради реформата за паркирането

От "Спаси София" отправиха критики към кмета на столицата, заради предложената от него реформа за паркирането. Твърдят, че предложеното от тях увеличаване на винетните стикери за жителите на кварталите , които попадат в обхвата за зоните за платено паркиране е много по-малко. От "Спаси София" продължават да настояват и за създаването на "червена зона", която да важи за идеалния център на столицата и да струва 5 лева на час.

Според "Спаси София" внесеният от кмета Терзиев и ПП-ДБ доклад за промени в паркирането не предлага истинска реформа, техните предложения били по -щадящи към жителите на центъра.

Борис Бонев, "Спаси София": "Приходящите щяха да плащат по висока цена за червената зона, но за живущите, които най-много страдат щяхме да оставим сегашните цени или с 50 лв. увеличение, а ПП-ДБ и Терзиев предлагат двойно и тройно увеличение на винетните стикери."

Докладът на кмета Терзиев за реформа в паркирането и увеличаване на обхвата на зоните беше създаден след проведена анкета с над 20 000 души. Там жителите на идеалния център посочили , че са против червена зона. Освен това цените за живущи били нереално ниски.

Бойко Димитров, "Продължаваме Промяната – Демократична България": "В момента тези суми са смешни 100-150 лв на година. Това ви е под 10 лв. на месец, за никой човек с кола няма значение дали ще плати на месец 8 лева или 8 евро. Така, че това е лицемерие, важно е доклада да мине, тези цени са толкова стари и нищо не е пипано."

Едно е ясно - увеличение на цените със сигурност ще има и то скоро. А обхватът на зоните ще се разшири. Един от кварталите, който ще стане зелена зона е "Редута". Там проблемите са от години, хората дори се шегуват, че който успее да намери място - повече не изкарва колата си. Тези, които живеят тук запазват паркоместа по интересни начини - някои оставят гуми, а други използват въжета и катинари, за да обозначат "своите" места за паркиране.

- Супер зле, няма места. - Зелена зона би ли подобрила ситуацията? - Може би, но трябва и повече места или да се върне софийското жителство. - В квартали със зони намирам повече места, отколкото в нашия квартал.

И ако за "Редута" е ясно, че скоро ще е зона, то за "Подуяне", "Хаджи Димитър" и "Студентски град" не е сигурно. На следващата сесия на общинския съвет другата седмица трябва да се реши кога и в какъв формат ще бъдат разширени зоните за платено паркиране и какви ще са новите цени. От "Спаси София" ще настояват и да бъде наложен таван на таксите към мобилните оператори за СМС-ите.