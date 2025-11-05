БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Васил Терзиев поиска оставката на главния архитект на...
Чете се за: 02:10 мин.
Обвинените за обира в Лувъра: Прониквали в "просто...
Чете се за: 03:02 мин.
Жена с тежка диагноза сбъдна мечтата си за бебе след...
Чете се за: 03:55 мин.
Тристранката се провали след бойкот от работодателите
Чете се за: 03:20 мин.

ЗАПАЗЕНИ

"Спаси София" с критики към кмета на столицата заради реформата за паркирането

Карина Караньотова от Карина Караньотова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:27 мин.
У нас
Запази
Снимка: БГНЕС
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

От "Спаси София" отправиха критики към кмета на столицата, заради предложената от него реформа за паркирането. Твърдят, че предложеното от тях увеличаване на винетните стикери за жителите на кварталите , които попадат в обхвата за зоните за платено паркиране е много по-малко. От "Спаси София" продължават да настояват и за създаването на "червена зона", която да важи за идеалния център на столицата и да струва 5 лева на час.

Според "Спаси София" внесеният от кмета Терзиев и ПП-ДБ доклад за промени в паркирането не предлага истинска реформа, техните предложения били по -щадящи към жителите на центъра.

Борис Бонев, "Спаси София": "Приходящите щяха да плащат по висока цена за червената зона, но за живущите, които най-много страдат щяхме да оставим сегашните цени или с 50 лв. увеличение, а ПП-ДБ и Терзиев предлагат двойно и тройно увеличение на винетните стикери."

Докладът на кмета Терзиев за реформа в паркирането и увеличаване на обхвата на зоните беше създаден след проведена анкета с над 20 000 души. Там жителите на идеалния център посочили , че са против червена зона. Освен това цените за живущи били нереално ниски.

Бойко Димитров, "Продължаваме Промяната – Демократична България": "В момента тези суми са смешни 100-150 лв на година. Това ви е под 10 лв. на месец, за никой човек с кола няма значение дали ще плати на месец 8 лева или 8 евро. Така, че това е лицемерие, важно е доклада да мине, тези цени са толкова стари и нищо не е пипано."

Едно е ясно - увеличение на цените със сигурност ще има и то скоро. А обхватът на зоните ще се разшири. Един от кварталите, който ще стане зелена зона е "Редута". Там проблемите са от години, хората дори се шегуват, че който успее да намери място - повече не изкарва колата си. Тези, които живеят тук запазват паркоместа по интересни начини - някои оставят гуми, а други използват въжета и катинари, за да обозначат "своите" места за паркиране.

- Супер зле, няма места.

- Зелена зона би ли подобрила ситуацията?

- Може би, но трябва и повече места или да се върне софийското жителство.

- В квартали със зони намирам повече места, отколкото в нашия квартал.

И ако за "Редута" е ясно, че скоро ще е зона, то за "Подуяне", "Хаджи Димитър" и "Студентски град" не е сигурно. На следващата сесия на общинския съвет другата седмица трябва да се реши кога и в какъв формат ще бъдат разширени зоните за платено паркиране и какви ще са новите цени. От "Спаси София" ще настояват и да бъде наложен таван на таксите към мобилните оператори за СМС-ите.

#места за паркиране #паркиране в София #"Спаси София"

Последвайте ни

ТОП 24

ЕК задържа временно 215 милиона евро от ПВУ за България
1
ЕК задържа временно 215 милиона евро от ПВУ за България
Президентът Румен Радев наложи вето върху Закона за допълнение на Закона за насърчаване на инвестициите
2
Президентът Румен Радев наложи вето върху Закона за допълнение на...
Евакуирани са всички семейства от напукания блок в столичния квартал "Хаджи Димитър"
3
Евакуирани са всички семейства от напукания блок в столичния...
Васил Терзиев поиска оставката на главния архитект на Столичната община
4
Васил Терзиев поиска оставката на главния архитект на Столичната...
Жена с тежка диагноза сбъдна мечтата си за бебе след лечение в УМБАЛ - Бургас
5
Жена с тежка диагноза сбъдна мечтата си за бебе след лечение в...
В "Референдум": По-бедни или по-богати ставаме?
6
В "Референдум": По-бедни или по-богати ставаме?

Най-четени

"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги върнаха в ковчези": Кочани
1
"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги върнаха в...
Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше открит жив в планината
2
Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше...
Змия беглец отиде на "гости" на съсед в столичния квартал "Враждебна"
3
Змия беглец отиде на "гости" на съсед в столичния квартал...
Осезаемо застудяване и валежи от дъжд от вторник
4
Осезаемо застудяване и валежи от дъжд от вторник
МОН предлага повтаряне на първи клас при недостатъчни познания по български
5
МОН предлага повтаряне на първи клас при недостатъчни познания по...
Напусна ни Иван Тенев
6
Напусна ни Иван Тенев

Още от: Регионални

Столичният район "Подуяне" остава без сметопочистване от 1 декември
Столичният район "Подуяне" остава без сметопочистване от 1 декември
"Тук сме за другаруване": Изкуството и вдъхновението събра деца от РСМ и българчета "Тук сме за другаруване": Изкуството и вдъхновението събра деца от РСМ и българчета
Чете се за: 02:30 мин.
"Земляците" се завърнаха у дома: Град Левски събра отново Парцалев, Вачков и Цончев "Земляците" се завърнаха у дома: Град Левски събра отново Парцалев, Вачков и Цончев
Чете се за: 02:20 мин.
Новите метровлакове са вече в София (СНИМКИ И ВИДЕО) Новите метровлакове са вече в София (СНИМКИ И ВИДЕО)
Чете се за: 00:55 мин.
Васил Терзиев поиска оставката на главния архитект на Столичната община Васил Терзиев поиска оставката на главния архитект на Столичната община
Чете се за: 02:10 мин.
Затварят изпреварващите ленти в част от АМ "Тракия" Затварят изпреварващите ленти в част от АМ "Тракия"
Чете се за: 00:57 мин.

Водещи новини

Парите на държавата: Провал в обсъждането на бюджета между социалните партньори
Парите на държавата: Провал в обсъждането на бюджета между...
Чете се за: 04:50 мин.
У нас
Възможният бюджет - парите за образование повече, но пак недостигат Възможният бюджет - парите за образование повече, но пак недостигат
Чете се за: 03:20 мин.
У нас
Опозицията с остри критики към проектобюджета за 2026 г. Опозицията с остри критики към проектобюджета за 2026 г.
Чете се за: 04:12 мин.
У нас
Евентуалната продажба на "Лукойл" - коментари в кулоари Евентуалната продажба на "Лукойл" - коментари в кулоари
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
Българското посолство в Прищина оказва съдействие на ранен българин...
Чете се за: 01:00 мин.
По света
"Вашата битка е и наша": Ню Йорк с първи кмет мюсюлманин...
Чете се за: 06:22 мин.
По света
Новите метровлакове са вече в София (СНИМКИ И ВИДЕО)
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Отиде си режисьорът Росен Елезов
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ