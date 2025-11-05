Пореден протест на "Правосъдие за всеки" с искане за оставка на Борислав Сарафов и Антон Славчев

От "Правосъдие за всеки" отново излязоха на протест тази вечер в София. От инициативата настояват за оставката на изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов, както и на временния председател на Антикорупционната комисия Антон Славчев.

Протестът започна пред Съдебната палата и премина в шествие до Орлов мост. От "Правосъдие за всеки" настояват за ефективна съдебна реформа, тъй като според тях прокуратурата стои зад политически мотивирани обвинения и посочват делото срещу варненския кмет Благомир Коцев.

Протестиращите са против и исканото увеличение на възнагражденията на ВСС и питат кога магистратите с изтекъл мандат ще бъдат сменени.

снимки: Тихомир Игнатов, БНТ