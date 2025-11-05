Марк Рюте в Румъния: Военното присъствие на САЩ в Европа остава значително

Генералният секретар на НАТО омаловажи последиците за Алианса от изтеглянето на част от американските войски, които са в Румъния. В Букурещ той заяви, че темата се надценява и отбеляза, че подобни промени се случват непрекъснато.

Според Рюте, дори и при новото положение присъствието на американски сили в Европа остава по-голямо, отколкото преди 2022 година, когато започна руската инвазия в Украйна. Миналата седмица Вашингтон обяви завръщане в Съединените щати на една американска бригада, която няма да бъде заместена.

Според наличните данни в Румъния са разположени 1700 американски войници, а след промяната ще останат между 900 и хиляда. От години Вашингтон се опитва да преориентира стратегическите си приоритети към Азия, отбелязва Франс прес. В Европа сега са разположени около 85 хиляди американски войници.