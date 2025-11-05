Прожекция на български детски анимационни филми в Дом на киното

На 9 ноември от 11:00 часа в Дом на киното, Списание КИНО организира прожекция на българска детска анимация по проекта "Детство мое, реално и вълшебно", подкрепен от програма "Култура" на Столична община.

В програмата са включени филмите "Гнездо" на Настимир Цачев, "Мармалад“ и “Момчето, което изтри целувките" на Радостина Нейкова, "Хартиеният минотавър" на Мария Николова и "Сантяго" на Андрей Кулев.

Проектът цели да популяризира съвременната българска детска анимация и да насърчи интереса на децата към родното кино.