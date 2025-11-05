БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Васил Терзиев поиска оставката на главния архитект на...
Чете се за: 02:10 мин.
Обвинените за обира в Лувъра: Прониквали в "просто...
Чете се за: 03:02 мин.
Жена с тежка диагноза сбъдна мечтата си за бебе след...
Чете се за: 03:55 мин.
Тристранката се провали след бойкот от работодателите
Чете се за: 03:20 мин.

Прожекция на български детски анимационни филми в Дом на киното

Чете се за: 00:40 мин.
Деца
На 9 ноември от 11:00 часа в Дом на киното, Списание КИНО организира прожекция на българска детска анимация по проекта "Детство мое, реално и вълшебно", подкрепен от програма "Култура" на Столична община.

В програмата са включени филмите "Гнездо" на Настимир Цачев, "Мармалад“ и “Момчето, което изтри целувките" на Радостина Нейкова, "Хартиеният минотавър" на Мария Николова и "Сантяго" на Андрей Кулев.

Проектът цели да популяризира съвременната българска детска анимация и да насърчи интереса на децата към родното кино.

Български младежки воден парламент в Стара Загора
Български младежки воден парламент в Стара Загора
Забраната за мобилни телефони в училищата влиза в сила от януари Забраната за мобилни телефони в училищата влиза в сила от януари
Чете се за: 00:37 мин.
Новините 05.11.2025 г. Новините 05.11.2025 г.
Чете се за: 05:57 мин.
Най-ярката суперлуна за 2025 идва през ноември Най-ярката суперлуна за 2025 идва през ноември
Чете се за: 01:52 мин.
Коледните светлини в Благоевград ще грейнат в Деня на християнското семейство Коледните светлини в Благоевград ще грейнат в Деня на християнското семейство
Чете се за: 01:12 мин.
Празник с българска детска анимация в Дом на киното Празник с българска детска анимация в Дом на киното
Чете се за: 01:00 мин.

Парите на държавата: Провал в обсъждането на бюджета между социалните партньори
Парите на държавата: Провал в обсъждането на бюджета между...
Чете се за: 04:50 мин.
У нас
Възможният бюджет - парите за образование повече, но пак недостигат Възможният бюджет - парите за образование повече, но пак недостигат
Чете се за: 03:20 мин.
У нас
Опозицията с остри критики към проектобюджета за 2026 г. Опозицията с остри критики към проектобюджета за 2026 г.
Чете се за: 04:12 мин.
У нас
Фентанилът: Вълна от смърт в България Фентанилът: Вълна от смърт в България
Чете се за: 04:12 мин.
У нас
Българското посолство в Прищина оказва съдействие на ранен българин...
Чете се за: 01:00 мин.
По света
"Вашата битка е и наша": Ню Йорк с първи кмет мюсюлманин...
Чете се за: 06:22 мин.
По света
Новите метровлакове са вече в София (СНИМКИ И ВИДЕО)
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Отиде си режисьорът Росен Елезов
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
