Университетът във Валенсия възстановява семейни спомени след наводненията

Испания се възстановява след най-смъртоносните наводнения в съвременната си история, при които загинаха над 220 души и хиляди загубиха домове и спомени след бедствието край Валенсия.

Сред пострадалите е и Анна Пиедра Карбонел, която успява да спаси само една снимка от къщата на майка си. За да съхрани спомените, тя се обръща към университета във Валенсия, където екип от експерти започна да възстановява повредени снимки. Проектът “Спаси снимките” цели да запази семейната памет на местните общности, чиито архиви са били унищожени от водата.