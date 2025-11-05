БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Васил Терзиев поиска оставката на главния архитект на...
Чете се за: 02:10 мин.
Обвинените за обира в Лувъра: Прониквали в "просто...
Чете се за: 03:02 мин.
Жена с тежка диагноза сбъдна мечтата си за бебе след...
Чете се за: 03:55 мин.
Тристранката се провали след бойкот от работодателите
Чете се за: 03:20 мин.

ЗАПАЗЕНИ

"Тук сме за другаруване": Изкуството и вдъхновението събра деца от РСМ и българчета

от БНТ , Репортер: Димитър Димитров
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Рисуваха заедно забележителности от София и Пловдив

Изобразителното изкуство събра деца и младежи от България и Северна Македония, за да рисуват заедно градски забележителности в София и Пловдив.

Събитието е организирано от Фондация "Българска Памет" с подкрепата на Министерството на културата.

По една вдъхновяваща картина всеки ден – това рисуват в София и Пловдив общо 30 деца от двете страни. Пенелопа и Йована пристигат у нас от Битоля.

Йована Василевска, детско студио „Кирил и Методий“, Битоля:
Първите ми впечатления тук за Пловдив, че е много хубав град, много му е хубава архитектурата и много ми напомня за Битоля.

Пенелопа Гочевска - Битоля:
Тук сме за другаруване, и също за изкуството, за дружбата и то е едно от нещата все пак е дело чертежот.

Четвъртата среща на млади художници от двете страни на границата е под наслов „Деца помагат на деца“.

Алиме Каназир – гр. Якоруда:
Творците, които имат голям опит наистина много ми помагат, тъй като аз не уча в такова училище, където се рисува. Казват ми някакви техники, които аз не знам, но ги уча.

Лаура Хаджиева – с Вълкосел:
Според мен е доста интересно, защото можеш да разбереш как хората от съседната държава мислят, какъв е техният език и тяхната култура.

Славчо Неделковски - Ръководител на детско студио „Св Кирил и Методий“ – Битоля:
Ние буквално живеем в ония моменти дека децата немат проблеми у живот во всякой момент, затва треба добър партнер, добър организация.

Александър Петров – фондация „Българска памет“:
За нас е важно да срещаме тези младежи от двете страни на границата, защото това е инвестиция не само в културата както е сега, това е инвестиция в бъдещето.

След първото гостуване на детското студио от Битоля у нас, държавното му финансиране е прекратено от властите в Северна Македония.

Оттогава срещите на децата се подкрепят от Фондация „Българска памет“.

#деца рисуват с деца #РСМ #България #Пловдив

