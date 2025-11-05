"Тук сме за другаруване": Изкуството и вдъхновението събра деца от РСМ и българчета

Изобразителното изкуство събра деца и младежи от България и Северна Македония, за да рисуват заедно градски забележителности в София и Пловдив.

Събитието е организирано от Фондация "Българска Памет" с подкрепата на Министерството на културата.

По една вдъхновяваща картина всеки ден – това рисуват в София и Пловдив общо 30 деца от двете страни. Пенелопа и Йована пристигат у нас от Битоля.

Йована Василевска, детско студио „Кирил и Методий“, Битоля:

Първите ми впечатления тук за Пловдив, че е много хубав град, много му е хубава архитектурата и много ми напомня за Битоля. Пенелопа Гочевска - Битоля:

Тук сме за другаруване, и също за изкуството, за дружбата и то е едно от нещата все пак е дело чертежот.

Четвъртата среща на млади художници от двете страни на границата е под наслов „Деца помагат на деца“.

Алиме Каназир – гр. Якоруда:

Творците, които имат голям опит наистина много ми помагат, тъй като аз не уча в такова училище, където се рисува. Казват ми някакви техники, които аз не знам, но ги уча. Лаура Хаджиева – с Вълкосел:

Според мен е доста интересно, защото можеш да разбереш как хората от съседната държава мислят, какъв е техният език и тяхната култура. Славчо Неделковски - Ръководител на детско студио „Св Кирил и Методий“ – Битоля:

Ние буквално живеем в ония моменти дека децата немат проблеми у живот во всякой момент, затва треба добър партнер, добър организация. Александър Петров – фондация „Българска памет“:

За нас е важно да срещаме тези младежи от двете страни на границата, защото това е инвестиция не само в културата както е сега, това е инвестиция в бъдещето.

След първото гостуване на детското студио от Битоля у нас, държавното му финансиране е прекратено от властите в Северна Македония.

Оттогава срещите на децата се подкрепят от Фондация „Българска памет“.