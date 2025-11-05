БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
"Да играеш за другите" - биографична книга на футболната легенда Петър Зехтински

от БНТ , Репортер: БНТ-Пловдив
Чете се за: 03:42 мин.
Легендата на Ботев Пловдив посвещава книгата на своята съпруга, семейство, отбора и неговите фенове.

играеш другите биографична книга футболната легенда петър зехтински
Слушай новината

Футболната легенда Петър Зехтински предизвика огромен интерес с биографичната си книга "Да играеш за другите". Премиерата беше в студио 1 на радио Пловдив, което отесня на събралите се хора.

В своята книга легендата на Ботев Пловдив Петър Зехтински разказва история за талант, характер и любов към футбола. В своята забележителна кариера изиграва 351 мача в А група, където отбелязва 39 попадения и 106 асистенции, което го нарежда на първо място в българската статистика по този показател. Играе за националния отбор на България, а участието му в престижни турнири също е впечатляващо.

На премиерата на книгата се събаряха приятели, съотборници и почитатели, за да засвидетелстват уважението си към един от най-интелигентните и обичани футболисти в българската история.

"Толкова много хора се събрали тук и с такава голяма любов към Петьо Зехтински, не просто и не само заради неговите професионални качества. Всички го знаят. Футболист от голям калибър, подавач на брилянтни пасове и човек, който вкарваше от фаулове невероятни голове", заяви на церемонията бившият президент на България Петър Стоянов.

Сред дошлите бе и Христо Стоичков, човекът, който винаги е казвал, че уважава не само шампионите, а и големите хора.

"За един такъв голям човек, за нас няма почивни дни. Трябва да се уважи бат Петьо. Аз съм израснал с него, останахме приятели. Само спомените ни останаха в тези години. Днес е един хубав повод, тъй като той го заслужава. За жалост не можах да играя с него в един отбор. Това беше детската ми мечта. Само да е здрав. Трябва да бъдем по-близко до него, защото това са приятелите. Футболът е до време, приятелството остава до гроб", сподели Стоичков.

Няколко поколения с носталгия си спомнят времето, когато Зехтински омагьосваше с топка съперниците и публиката.

Книгата събирана е само футболната история на Петър Зехтински, а човешката му мъдрост. История за талант, скромност и приятелство. Качества, които никога не излизат от играта. Автор на книгата е дългогодишният спортен журналист от радио Пловдив Диян Никифоров.

"Още преди 43 години, когато първият материал са появили за мен в "Старт", Диян Никифоров го направи. Още от тогава му гласувах доверие. Той помни, че съм му казал "Ако дойде някога време да пиша книга само ти можеш да бъдеш". Израснах в локомотивско семейство. Можех и да ни стана футболист. Татко една вечер, като се прибираше, го издебнах. Тогава ме попита, дали искам да ходя при бат Косю Енчев. Аз чаках това много години. Аз не съм минал през школа. Направо старша отидох. Аз съм продукт на улицата. Там се научих да играя. Това е истината", сподели Зехтинов.

Гледайте целия репортаж във видеото.

