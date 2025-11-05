БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Евентуалната продажба на "Лукойл" - коментари в кулоари

Чете се за: 02:25 мин.
У нас
Бойко Борисов обяви, че от партията му предвиждат да предложат нови законови промени

Евентуалната продажба на "Лукойл" - коментари в кулоари
Темата с евентуалната продажба на "Лукойл" и бъдещето на рафинерията в Бургас беше коментирана и в парламента.

А лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов обяви, че от партията му предвиждат да предложат нови законови промени във връзка с това.

МЕЧ настояха за придобиване на "Лукойл Нефтохим Бургас" АД и "Лукойл" България ЕООД от българската държава.

Радостин Василев - председател на МЕЧ:
Към настоящия момент големи важни обекти от стратегическо и важно значение в българската енергетика са собственост на чуждестранни юридически лица. И се контролират и управляват от тях. Това води до директна заплаха за енергийната сигурност на страната, поради зачестили външни влияния и субективни фактори.

"Възраждане" подкрепиха МЕЧ и критикуваха кабинета.

Йордан Тодоров - депутат от ПГ на "Възраждане":
Едва в събота българското правителство е попитало САЩ как да попита дали може да получи дерогация. Пълна подигравка е със сигурността на хората, на бизнеса, на икономиката, на индустрията.

В крайна сметка парламентът не прие предложението на МЕЧ. А лидерът на ГЕРБ коментира лаконично.

Трябва ли да се одържавява "Лукойл", както предлага МЕЧ?

Бойко Борисов - председател на ГЕРБ: Има много логика в това, затова днес ще внесем проектозакон за особения управител.

ПП-ДБ припомниха, че те също са предлагали назад във времето особен управител.

Ивайло Мирчев - депутат от ПГ на ПП-ДБ:
Трябва да има особен управител, но при ясен ангажимент: собствеността да не бъде руска и при ясна възможност за контрол на това какво прави особеният управител, защото ако особеният управител е под контрола на голямото Д в държавата - тогава на входа той ще казва на кой да продава петрола, на изхода той ще казва на кого да се продава горивото и то на каква цена.

Американските санкции срещу "Лукойл" влизат в сила на 21 ноември.

Автори: Милена Кирова, Зоя Велинова, Вера Александрова

