Евентуалната продажба на "Лукойл" - коментари в кулоари

Бойко Борисов обяви, че от партията му предвиждат да предложат нови законови промени
Темата с евентуалната продажба на "Лукойл" и бъдещето на рафинерията в Бургас беше коментирана и в парламента.
А лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов обяви, че от партията му предвиждат да предложат нови законови промени във връзка с това.
МЕЧ настояха за придобиване на "Лукойл Нефтохим Бургас" АД и "Лукойл" България ЕООД от българската държава.
Радостин Василев - председател на МЕЧ:
Към настоящия момент големи важни обекти от стратегическо и важно значение в българската енергетика са собственост на чуждестранни юридически лица. И се контролират и управляват от тях. Това води до директна заплаха за енергийната сигурност на страната, поради зачестили външни влияния и субективни фактори.
"Възраждане" подкрепиха МЕЧ и критикуваха кабинета.
Йордан Тодоров - депутат от ПГ на "Възраждане":
Едва в събота българското правителство е попитало САЩ как да попита дали може да получи дерогация. Пълна подигравка е със сигурността на хората, на бизнеса, на икономиката, на индустрията.
В крайна сметка парламентът не прие предложението на МЕЧ. А лидерът на ГЕРБ коментира лаконично.
Трябва ли да се одържавява "Лукойл", както предлага МЕЧ?
Бойко Борисов - председател на ГЕРБ: Има много логика в това, затова днес ще внесем проектозакон за особения управител.
ПП-ДБ припомниха, че те също са предлагали назад във времето особен управител.
Ивайло Мирчев - депутат от ПГ на ПП-ДБ:
Трябва да има особен управител, но при ясен ангажимент: собствеността да не бъде руска и при ясна възможност за контрол на това какво прави особеният управител, защото ако особеният управител е под контрола на голямото Д в държавата - тогава на входа той ще казва на кой да продава петрола, на изхода той ще казва на кого да се продава горивото и то на каква цена.
Американските санкции срещу "Лукойл" влизат в сила на 21 ноември.
Автори: Милена Кирова, Зоя Велинова, Вера Александрова