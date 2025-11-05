Атанас Караиванов се извини за острите си думи срещу Илиан Илиев

Президентът на Професионалната футболна лига (ПФЛ) Атанас Караиванов се извини за острите си думи срещу бившия национален селекционер по футбол Илиан Илиев, който в момента е начело на родния си клуб Черно море.

Караиванов публикува позиция на сайта на Лигата, в която поиска оставката на Илиев, реагирайки по този начин на изразени от Илиев съмнения за честността на жребия за полуфиналите за Kупата на България. Тогава Черно море се падна срещу ЦСКА и в последствие отпадна от надпреварата.

"Смятам, че в нашия футбол в големи периоди лошите отношения преобладават, а не трябва да е така. И също така смятам, че човек, когато направи грешка, трябва да си я признава и да намери сили да се извини", започна лидерът на организацията на клубовете след края на жребия за осминафиналите за Купата на България днес.

Караиванов призна, че отдавна е искал да се извини.

"Атакувах тогавашния национален селекционер Илиан Илиев, който водеше и Черно море, но това се случи на базата на неправилно събрана от мене информация и бях подведен. Затова поднасям извиненията си към него и към клуба Черно море, на които съм причинил дискомфорт. Искам да кажа, че това го мисля от доста време и на тези събирания ми е тежало, така че сега поднасям извиненията си", допълни Караиванов.

Той допълни, че иска да върне добрия тон между футболните хора.