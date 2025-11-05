БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Жена с тежка диагноза сбъдна мечтата си за бебе след...
Чете се за: 03:55 мин.
Тристранката се провали след бойкот от работодателите
Чете се за: 03:20 мин.

Даниел Боримиров: Ще подходим сериозно срещу Витоша Бистрица, но сега мислим за ЦСКА

Чете се за: 02:30 мин.
Български футбол
Изпълнителният директор на Левски е доволен след жребия за Купата на България.

Даниел Боримиров
Снимка: Startphoto.bg
Изпълнителният директор на Левски Даниел Боримиров сподели, че в клуба са радостни след жребия за осминафиналите за Купата на България.

Лидерът в класирането на Първа лига ще бъде домакин на третодивизионния Витоша Бистрица.

"Няма как да не сме доволни от жребия. Доста приятен и удобен за нас жребий. Левски си поставя високи цели. Ако искаме да спечелим купата, трябва да стигнем до финал. Ще подходим максимално сериозно срещу Витоша Бистрица, за да няма изненади. Историята помни много такива мачове. Не вярвам под ръководството на Хулио Веласкес, играчите да излязат с различна мисъл от тази за победа", сподели той след жребия.

За столичният отбор предстои Вечно дерби срещу ЦСКА в събота.

"Готвим се за дербито с ЦСКА. Преследваме нашите цели и във всеки мач играем за победа. Желанието ми е да зарадваме нашите фенове, които във всеки един мач са нашия 12-и играч. Благодаря им и се надявам в събота да ги зарадваме. Временното класиране няма значение и мачът е с изключително голям заряд. Който е по-мотивиран, който изпълни тактическите указания и който направи по-малко грешки, той ще победи", допълни бившият играч на "сините".

Боримиров се надява, че във Вечното дерби няма да се стигне до ексцесии, каквито имаше в дербито на Пловдив между Локомотив и Ботев.

"Надявам се да дадем пример на останалите клубове. През последните няколко мача, които изиграхме, нямаше никакви ексцесии. Надявам се това да остане в миналото. Променяме се към добро. Нека бъдем пример за останалите и хората идват със семействата си, за да се наслаждават на играта. Имаше среща между двата клуба и полицията. Полицията намалява буферните зони. Може да се има доверие и вървим в правилния път", завърши изпълнителният директор на "сините".

Вижте цялото интервю във видеото.

#Витоша Бистрица #Даниел Боримиров

