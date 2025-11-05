Политически реакции за план-сметката на Бюджет 2026

Темата с бюджета е основна и в Народното събрание. Депутатите коментираха предложената от правителството план-сметка на държавата.

Мартин Димитров, "Да, България", ПП-ДБ: "Да спре войната на това левичарско правителство с бизнеса и средната класа. Искаме да отпадне увеличението на данък "дивидент" от 5 на 10 процента. Нали обещаха да не вдигат данъците. Защо излъгаха? Искаме да не се увеличава осигурителната тежест. няма никакви основания за това. Искаме тези 5 млрд. лв., които открихме и които са касичка на правителството и може да ги харчат за всичко през държавни фирми, през буфери, за каквото си помислят. Няма причина за толкова голям нов дълг и също трябва да отпадне, така че да си оттеглят бюджета и да го пренапишат."

Бойко Борисов, председател на ГЕРБ: "Хайде да се върнем 10 дни преди това, преди бюджета. Когато точно тези хора, които цитирате, говориха как няма пари за младите лекари, как нямало пари и за майките за сестрите и т.н. Сега, когато намерихме пари за всички тях, изведнъж им се видя, че не е хубаво да се дават пари на цели съсловия, а да се реже от тях. А защо не рязаха четири години. Що не рязаха държавната администрация."

"Винаги съм казвал преди години, преди 1, преди 2, че по начина, по който Асен Василев управлява финансите на държавата, дълговата спирала, в която влизаме ще води до това, което се прави в момента."

"10 години правя това, което трябва... Не. сега правя това, което коалицията иска." Костадин Костадинов, председател на "Възраждане": "Бюджетът е катастрофален, защото той предвижда задлъжняване с още 21 млрд. лева поне засега."