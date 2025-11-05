Тристранката се провали след бойкот от работодателите

Националният съвет за тристранно сътрудничество се провали след бойкот от страна на работодателите, които настояват Бюджет 2026 да бъде преработен.

НСТС трябваше да се събере извънредно, за да обсъди проектобюджета за 2026 г.

Това ще е първият бюджет в евро за страната ни, която ще смени валутата си след по-малко от 2 месеца.

В план-сметката са заложени рекордни приходи и разходи. Очакваният дефицит в новия бюджет е 3%. Размерът на заложения нов дълг за догодина достига до 10,5 млрд. евро.

Бюджетът на Здравната каса за догодина ще бъде в размер на над 5,5 млрд. евро, което е с 14% повече от парите за тази година.

260 млн. евро са отделени за гарантиране на поне 1860 евро заплата за лекарите без специалност, а за медицинските сестри, акушерките и рехабилитаторите по 1550 евро.

Предвидено е минималната работна заплата да стане 620 евро или 1213 лв. Увеличава се и размерът на майчинството през втората година – то ще е 460 евро на месец или 900 лв.

Предстои също пенсионната вноска да се увеличи с 2 процентни пункта, а максималният осигурителен доход да скочи на 4600 лева.

Синдикати и работодатели вече изразиха резерви към финансовите разчети в бюджета за догодина.

След като бъде обсъден от тристранния съвет, проектобюджетът ще бъде гласуван от правителството и внесен в Народното събрание.