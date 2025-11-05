Китай премахва допълнителните мита върху вноса на американски стоки

Китай ще премахне допълнителните мита върху вноса на американски стоки.



Пекин ще отмени допълнителната ставка от 24%, но ще запази основната 10-процентна.

Новината идва няколко дни след срещата между американския президент Доналд Тръмп и китайския му колега Си Дзинпин в Южна Корея.

Между страните беше постигнато рамково споразумение за увеличаване на търговията.

В допълнение Пекин ще отмени и някои мита върху американски селскостопански продукти от 10 ноември.