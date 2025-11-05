БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Тристранката се събира извънредно, за да обсъди проектобюджета за 2026 г.

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Запази

Това ще е първият бюджет в евро за страната ни, която ще смени валутата си след по-малко от 2 месеца

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Националният съвет за тристранно сътрудничество се събира извънредно днес, за да обсъди проектобюджета за 2026 г. Това ще е първият бюджет в евро за страната ни, която ще смени валутата си след по-малко от 2 месеца.

В план-сметката са заложени рекордни приходи и разходи. Очакваният дефицит в новия бюджет е 3%. Размерът на заложения нов дълг за догодина достига до 10,5 млрд. евро.

Бюджетът на Здравната каса за догодина ще бъде в размер на над 5,5 млрд. евро, което е с 14% повече от парите за тази година.

260 млн. евро са отделени за гарантиране на поне 1860 евро заплата за лекарите без специалност, а за медицинските сестри, акушерките и рехабилитаторите по 1550 евро.

Предвидено е минималната работна заплата да стане 620 евро или 1213 лв. Увеличава се и размерът на майчинството през втората година – то ще е 460 евро на месец или 900 лв.

Предстои също пенсионната вноска да се увеличи с 2 процентни пункта, а максималният осигурителен доход да скочи на 4600 лева.

Синдикати и работодатели вече изразиха резерви към финансовите разчети в бюджета за догодина.

След като бъде обсъден от тристранния съвет, проектобюджетът ще бъде гласуван от правителството и внесен в Народното събрание.

#Бюджет 2026 #проектобюджет #Национален съвет за тристранно сътрудничество #тристранен съвет #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги върнаха в ковчези": Кочани
1
"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги върнаха в...
2 години след като Хърватия прие единната валута: Какъв е животът с евро
2
2 години след като Хърватия прие единната валута: Какъв е животът с...
Десетки тонове месо без документи и с неясен произход са открити при акция на СДВР, НАП и БАБХ
3
Десетки тонове месо без документи и с неясен произход са открити...
Скача таксата за издаване на лична карта
4
Скача таксата за издаване на лична карта
Българските евромонети - къде и как се секат?
5
Българските евромонети - къде и как се секат?
"България на прага на еврозоната" - конференция на високо ниво
6
"България на прага на еврозоната" - конференция на високо...

Най-четени

Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше открит жив в планината
1
Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше...
"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги върнаха в ковчези": Кочани
2
"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги върнаха в...
Змия беглец отиде на "гости" на съсед в столичния квартал "Враждебна"
3
Змия беглец отиде на "гости" на съсед в столичния квартал...
Осезаемо застудяване и валежи от дъжд от вторник
4
Осезаемо застудяване и валежи от дъжд от вторник
МОН предлага повтаряне на първи клас при недостатъчни познания по български
5
МОН предлага повтаряне на първи клас при недостатъчни познания по...
Напусна ни Иван Тенев
6
Напусна ни Иван Тенев

Още от: Финанси

В "Референдум": По-бедни или по-богати ставаме?
В "Референдум": По-бедни или по-богати ставаме?
Любомир Каримански: Проектобюджетът е абстрактен, но политически удобен Любомир Каримански: Проектобюджетът е абстрактен, но политически удобен
Чете се за: 04:52 мин.
България на прага на еврото: Страната е готова за новата валута от 1 януари (ОБЗОР) България на прага на еврото: Страната е готова за новата валута от 1 януари (ОБЗОР)
Чете се за: 06:30 мин.
Какви са очакванията на жителите и бизнеса в Дупница преди 1 януари 2026 година? Какви са очакванията на жителите и бизнеса в Дупница преди 1 януари 2026 година?
Чете се за: 04:15 мин.
Без банкомат: Готови ли са в село Държава да посрещнат еврото? Без банкомат: Готови ли са в село Държава да посрещнат еврото?
Чете се за: 04:47 мин.
Българските евромонети - къде и как се секат? Българските евромонети - къде и как се секат?
Чете се за: 06:05 мин.

Водещи новини

Тристранката се събира извънредно, за да обсъди проектобюджета за 2026 г.
Тристранката се събира извънредно, за да обсъди проектобюджета за...
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Повдигат обвинение на шофьора на камиона, превозвал мигранти от Китай на "Кулата" Повдигат обвинение на шофьора на камиона, превозвал мигранти от Китай на "Кулата"
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Гледат мярката на мъжа, който помете 6 паркирани коли на столичния булевард "Витоша" Гледат мярката на мъжа, който помете 6 паркирани коли на столичния булевард "Витоша"
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Зохран Мамдани е новият кмет на Ню Йорк Зохран Мамдани е новият кмет на Ню Йорк
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Товарен самолет се разби в Кентъки: Най-малко 7 са загинали, 11 са...
Чете се за: 00:40 мин.
По света
Отвориха летището в Брюксел след сигнал за дрон
Чете се за: 00:40 мин.
По света
България на прага на еврото: Страната е готова за новата валута от...
Чете се за: 06:30 мин.
България и еврото
Температури от 5° до 16° в сряда
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ