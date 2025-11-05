БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Повдигат обвинение на шофьора на камиона, превозвал мигранти от Китай на "Кулата"

Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Той е получил и сумата от по 100 евро на човек, за да ги транспортира до Гърция, където те трябвало да продължат пътя си

граничен пункт
Снимка: БТА
Предстои Районна прокуратура - Благоевград да повдигне обвинение на шофьора, който вчера беше задържан на граничен пункт "Кулата" да превозва нелегално 7 китайски граждани.

Мъжът ще бъде обвинен в каналджийство.

Той е получил и сумата от по 100 евро на човек, за да ги транспортира до Гърция, където те трябвало да продължат пътя си.

Справка показва, че до момента шофьорът е бил осъждан единствено за управление на автомобил в нетрезво състояние.

Ако бъде признат за виновен, той ще лежи в затвора, но и ще трябва да заплати равностойността на камиона, с който е превозвал мигрантите.

