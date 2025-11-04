БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Мигранти от Китай бяха задържани на ГКПП "Кулата"
Чете се за: 01:37 мин.
Почина бившият вицепрезидент на САЩ Дик Чейни
Чете се за: 00:35 мин.
Скача таксата за издаване на лична карта
Чете се за: 01:37 мин.
"България на прага на еврозоната" - конференция...
Чете се за: 11:07 мин.
"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги...
Чете се за: 06:30 мин.
Пускат поетапно парното в София
Чете се за: 00:37 мин.
Заседание на Комисията по бюджет и финанси към...
Чете се за: 01:32 мин.
"България на прага на еврозоната" - конференция...
Чете се за: 00:57 мин.

"Киномания" започва на 13 ноември: Фестивалът ще представи 55 филма

Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Слушай новината

Следващата седмица стартира фестивалът "Киномания“. 39-тото издание ще се проведе от 13-ти до 30-ти ноември и включва 55 филма.

Откриващото заглавие е "Направено в Европейския Съюз“ на режисьора Стефан Командарев. Освен в българското кино, зрителите ще могат да се потопят в скандинавското, френското и италианското. Прожекции ще има в София, Пловдив, Варна, Стара Загора и Бургас.

Младеж спечели стипендия на стойност 8 000 лв. от надпревара във фондация "Имам идея", която е съорганизатор на фестивала.

Връчиха наградата "Гонкур" на френския писател Лоран Мовиние
Връчиха наградата "Гонкур" на френския писател Лоран Мовиние
За първи път в България: Представят изложбата на Кристо и Жан-Клод "Опакованият Райхстаг"
Чете се за: 01:10 мин.
Представят за първи път у нас мащабната изложба на Кристо и Жан-Клод "Опакованият Райхстаг, Берлин"
Чете се за: 02:22 мин.
Откриха Големия египетски музей край пирамидите в Гиза
Чете се за: 01:00 мин.
Премиерът Росен Желязков: Будителите с техния добър пример са това, което ни обединява днес
Чете се за: 01:45 мин.
В Деня на будителите: Президентът награди шестима младежи за техните постижения
Чете се за: 01:10 мин.

Водещи новини

България на прага на еврото: Страната е готова за новата валута от 1 януари (ОБЗОР)
България на прага на еврото: Страната е готова за новата валута от...
Чете се за: 06:30 мин.
България и еврото
Затвориха летището в Брюксел заради дрон
Чете се за: 00:57 мин.
По света
Параметрите на Бюджет 2026: Остри критики от опозицията, синдикатите и работодателите
Чете се за: 05:07 мин.
У нас
Линейка уби пешеходец пред спешния център в Симеоновград
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Десетки тонове месо без документи и с неясен произход са открити...
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
В "Референдум": По-бедни или по-богати ставаме?
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Студентите в Сърбия и Европа: Какво не знае Брюксел за сръбските...
Чете се за: 03:00 мин.
По света
Млад мъж нахлу с нож в заведение в столичния квартал...
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
