"Киномания" започва на 13 ноември: Фестивалът ще представи 55 филма

Следващата седмица стартира фестивалът "Киномания“. 39-тото издание ще се проведе от 13-ти до 30-ти ноември и включва 55 филма.

Откриващото заглавие е "Направено в Европейския Съюз“ на режисьора Стефан Командарев. Освен в българското кино, зрителите ще могат да се потопят в скандинавското, френското и италианското. Прожекции ще има в София, Пловдив, Варна, Стара Загора и Бургас.

Младеж спечели стипендия на стойност 8 000 лв. от надпревара във фондация "Имам идея", която е съорганизатор на фестивала.

По публикацията работи: Ивана Милева