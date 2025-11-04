БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Евакуирани са всички семейства от напукания блок в столичния квартал "Хаджи Димитър"

Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Според районния кмет всички 15 семейства оттам вече са намерили ново жилище

Последните 4 семейства от напукания и негоден за обитаване блок в столичния квартал "Хаджи Димитър" днес се изнесоха, ден преди крайния срок за това, показа проверка на "По света и у нас".

Според районния кмет всички 15 семейства оттам вече са намерили ново жилище.

Семейство Матееви е последното от напукания блок, което се изнесе днес - с много тревога и гняв от принудителното преместване.

"Изпратиха ни в ада приживе. Аз съм на 70 години и съм в ада. Цял живот съм градил, сега всичко отива на кино. И какво ще стане, не се знае".

"Трябва наново да градим всичко, да се местим, да пререждаме. Сега на новото място ще трябва да се прави същото, което е било тук".

От 15 семейства, които напускат блока, 4 са поискали да бъдат настанени в държавни жилища. Останалите 11 са предпочели да ползват безвъзмездна помощ, отпусната им от столичната община и да се изнесат на свободен наем за една година.

"Едно двучленно домакинство например ще получи от порядъка на 1100 лв на месец, така че да може да излезе спокойно на свободен наем и да гарантираме безопасността и спокойствието им в следващия едногодишен период", каза Кристиян Христов, кмет на район "Подуяне".

"Това, което ни отпуска общината почти стига за наема. Малко трябва да додадем.

БНТ: Колко е месечният наем на квартирата ви сега?

- 950 лева", коментира Марина Георгиева.

От две години са дълбоките пукнатини в блока. Според общинарите причините за това са комплексни - бързият му строеж преди години за общежитие на Кремиковци и недобрата поддръжка след това. Според пострадалите семейства обаче причината е строежът на метрото в близост,к оето официално беше отречено от "Метрополитен".

"Тук са живели съветски специалисти. Едва ли в онези социалистически години за съветските другари ще бъде построен блок, който не е стабилен".

От Столична община съобщиха, че вече се работи по проект за укрепване и възстановяване на блока. Не е ясно обаче точно кога ще започне и ще приключи ремонта.

#кв. "Хаджи Димитър" #София #напукан блок

