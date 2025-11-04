БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Мигранти от Китай бяха задържани на ГКПП "Кулата"
Чете се за: 01:37 мин.
Почина бившият вицепрезидент на САЩ Дик Чейни
Чете се за: 00:35 мин.
Скача таксата за издаване на лична карта
Чете се за: 01:37 мин.
"България на прага на еврозоната" - конференция...
Чете се за: 11:07 мин.
"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги...
Чете се за: 06:30 мин.
Пускат поетапно парното в София
Чете се за: 00:37 мин.
Заседание на Комисията по бюджет и финанси към...
Чете се за: 01:32 мин.
"България на прага на еврозоната" - конференция...
Чете се за: 00:57 мин.

Млад мъж нахлу с нож в заведение в столичния квартал "Илинден"

Алекс Христов от Алекс Христов
Всичко от автора
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Според съседи момчето от години проявява агресия

Млад мъж нахлу в заведение в столичния квартал "Илинден" и започнал да чупи, хвърля и вика, а в ръката си държал нож. Посегнал на част от служителите в заведението. На кадрите, с които разполага "По света и у нас", се вижда, че през това време в заведението е имало клиенти, включително деца. Трима мъже не успели да го укротят, до пристигането на полицейски патрул. Според живеещите в квартала момчето от години проявява агресия, настаняван е няколко пъти в психиатрични заведения, а след напускането им, историята се повтаря отначало.

На 2 ноември, малко след 15:00 часа, на площад "Преображение" в столичния квартал "Илинден" млад мъж нахлува в заведението въоръжен с нож.

Петър Антонов - служител в заведението: "Вътре бяха нашите деца, аз бях отвън, той влезе вътре започна да чупи витрини, стъкла, чинии, децата пищяха, влязохме да го изкараме навън, опита се да ме намушка с нож."

Мартин Николов - управител на заведението:
"Въпросното лице го познавам повече от 10 години, той вършее постоянно из квартала чупи, троши, няма оправия с него. Има жалби срещу него - задържат го, лекуват го, пускат го, в момента, в който го пуснат 1-2 месеца и започва наред."

След пристигане на полицейския екип, ситуацията е овладяна, а момчето е настанено в психиатрично заведение, казват пострадалите. Оказва се, че целият квартал го познава и всички се оплакват от него.

Даниел Първанов - съсед: "Доста е проблемен и всички хора от квартала се страхуват от него."

Мария Косова - съседка: "Хвърляне през балконите на предмети, преди 2 години направи пожар, който съсипа 4 апартамента, хвърли се от 4 етаж беше се потрошил."

Аделина - управител на магазин: "Няма плавни движения, всичко става изведнъж с тичане, с висок говор или викове."

Младият Александър живее с двамата си родители. Потърсихме и майката на момчето, с която той живее, след позвъняване на звънеца - отговор не получихме.

Димитър Косов - домоуправител: "Взимали са го от полицията многократно, 2-3 пъти и си идва, това е ситуацията."

Според пострадалите трябва да се потърси отговорност от майката на момчето, която се води настойник по думите на съседите.

