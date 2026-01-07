БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Доживотен затвор за 32-годишен мъж за убийството на млада жена в Шумен

от БНТ , Източник: БТА
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Престъплението е извършено по особено мъчителен начин през 2024 г.

Доживотен затвор за 32-годишен мъж за убийството на млада жена в Шумен
Снимка: БТА/Архив
Петчленен състав на Окръжния съд в Шумен наложи на 32-годишен мъж най-тежкото наказание - доживотен затвор за убийство, съобщиха от пресцентъра на съдебната институция.

Съдът призна подсъдимия за виновен в умишлено убийство на 29-годишна жена, извършено по особено мъчителен начин на 8 септември 2024 г. Тогава подсъдимият, по време на обедна среща с приятелката си, в жилището си я умъртвил чрез удушаване, след което ѝ нанесъл множество порезни рани.

Съдебният състав постанови още наказанието да се търпи при първоначален "специален режим". С присъдата съдът уважава изцяло предявените пет граждански иска от родителите и сродниците на пострадалата на обща стойност 485 727,28 евро, равностойни на 950 000 лева, както и държавна такса върху уважения размер на гражданските искове в размер на около 19429 евро, равностойни на 38 000 лева. Подсъдимият ще трябва да заплати и разноски по делото в размер на 7419,07 евро, или 14 510 лева.

Присъдата подлежи на обжалване и протестиране пред Апелативния съд във Варна в 15-дневен срок.

#убийство в Шумен #убита жена #доживотен затвор

