Софийският градски съд трябва да гледа по същество делото за предсрочното освобождаване на Брендо, реши Апелативният съд в София

Софийският градски съд трябва да гледа по същество делото за предсрочното освобождаване на Евелин Банев - Брендо, реши Апелативният съд в София.

Според апелативните съдии първоинстанционният съд трябва да продължи съдопроизводствените действия по случая и да се произнесе по него. Определението не подлежи на обжалване и протест.

По време на заседанието на първа инстанция на 20 февруари се отбеляза, че производството е инициирано от началника на Софийския затвор, който после беше временно отстранен, а упълномощен представител на настоящия началник оттегли в зала искането и това основание съдът прекрати делото.