Отстраняват временно шефа на затвора в София заради предложението му за освобождаването на Брендо

У нас
Началникът на затвора не е информирал за направеното предложение главния директор на ГДИН, нито Министерство на правосъдието

отстраняват временно шефа затвора софия заради предложението освобождаването брендо
Снимка: Архив/БТА
Проверяват основанията, на базата на които началникът на затвора в София е направил предложение за условно предсрочно освобождаване на лишения от свобода Евелин Банев. Заповедта е издаден от министъра на правосъдието в оставка Георги Георгиев.

До приключване на проверката началникът на затвора ще бъде временно отстранен от длъжност. Началникът на затвора не е информирал за направеното предложение главния директор на ГДИН, нито Министерство на правосъдието.

Съгласно чл. 437, ал. 1, т. 2 от Наказателно-процесуалния кодекс предложение за условно предсрочно освобождаване може да бъде направено от окръжния прокурор или началника на затвора. За подаването на предложението, съгласно чл. 70 от Наказателния кодекс, е нужно едновременно изпълнение на две условия – лишеният от свобода да е дал доказателства за своето поправяне и е изтърпял фактически не по-малко от една втора от наложеното наказание, а в случаите на опасен рецидив - да е изтърпял не по-малко от две трети от наложеното наказание, посочват от Министерството на правосъдието. Именно изпълнението на тези две условия съвкупно, ще бъдат проверени по разпореждане на министър Георгиев.

На 24 юни 2024 г. Евелин Банев -Брендо се предаде в софийския затвор. Той беше обявен за международно издирване през 2018 година.

Софийският апелативен съд окончателно реши, че Брендо ще изтърпи у нас общо наказание от 10 години и половина при първоначален строг режим. От този размер бяха приспаднати почти една година в ареста в Италия, както и времето, в което Банев е в затвора в София. Присъдата в Италия на Банев е 20 години затвор за трафик на наркотици и за ръководител на престъпна група. В Румъния той е осъден на 10 години и шест месеца. Според българското законодателство за тези престъпления се налага по-леко наказание.

#Евелин Банев - Брендо #началник на затвора #предсрочно освобождаване #министър на правосъдието

