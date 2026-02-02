БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Първо официално състезание на българските художествени гимнастички със Синдром на Даун

Чете се за: 01:22 мин.
Спорт
За момичетата предстои световното първенство за спортисти със синдром на Даун, което ще се проведе в България през юни.

първо официално състезание българските художествени гимнастички синдром даун
Първо официално състезание на българските художествени гимнастички със синдром на Даун. Те взеха участие в международния турнир Купа Олимпия 74. В него се включиха общо 600 състезателки от 16 държави. До момента момичетата са участвали само в демонстративни изяви. Винаги усмихнати, "слънчевите гимнастички" завоюваха общо 10 медала на първото си официално състезание.

"По-големите тренират всеки ден по 3 часа. По-мъничките и тези, които тепърва започват, тренират 3 пъти в седмицата, също по 3 часа. Първо трябва да работим повече за запаметяването на съчетанията, но вече веднъж като са запомнени, работата тече много лесно", коментира Ивета Иванова - треньор.

Момичетата истински се радват една за друга. Между тях няма съревнование, а обич и приятелство.

Системата за оценяване на гимнастички със синдром на Даун е по-различна и тепърва предстои да се развива. Сега момичетата започват да се подготвят за световното първенство за спортисти със синдром на Даун, което ще се проведе в България през юни.

Вижте репортажа във видеото!

#Спортисти със Синдром на Даун

