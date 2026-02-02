Зимна обстановка в Бургаско, няма закъсали или бедстващи автомобили

Сняг вали и в област Бургас, като на места духа много силен вятър. Ограничение за тежкотоварни автомобили над 12 тона беше въведено за Приморски проход между Слънчев бряг и Обзор.

Към този момент всички републикански пътища в област Бургас са проходими при зимни условия. На терен работят 49 машини, които през цялата нощ и в момента почистват и обработват пътните участъци с инертни материали.

Снеговалежът в региона на места е по-силен и придружен с изключително силен северен вятър, а температурите остават под нулата.

Към момента няма закъсали или бедстващи автомобили.

По-рано днес за няколко часа беше въведено ограничение за движение на тежкотоварни автомобили над 12 тона в участъка Слънчев бряг – Обзор. Камионите изчакваха на изхода на Слънчев бряг, а след отмяната на забраната движението беше възстановено. Ето какво споделиха шофьорите:

Георги Митков, шофьор на камион: “Спряха ни тук полицията и казаха, като изчистят, тогава.”

БНТ: Обходен маршрут ще използвате ли?

- То няма. Другият е през Шумен за Варна. Няма другаде обходен.” Диан Ганев, шофьор: “Идваме от Варна. Пътната обстановка е изчистена, след нас минаваха снегорини. Поне 2-3 видяхме. На завоите трябва много да се внимава. На другите места е добре. Вятърът явно дава повече сняг там, навява и се получава малко поледица.”

От АПИ призовават шофьорите да се движат с повишено внимание и със скорост, съобразена със зимните условия.

Вижте прякото включване на Елеана Цанова