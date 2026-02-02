Владимир Илиев ще бъде вторият знаменосец на България в Милано/Кортина

Владимир Илиев ще бъде вторият знаменосец на България на церемонията при откриването на Зимните олимпийски игри в Милано и Кортина д‘Ампецо. Най-успешният български биатлонист ще носи флага на церемонията в Кортина, където ще бъде и националният отбор по биатлон, а Александра Фейгин ще дефилира с българския трибагреник на тази в Милано. Игрите, които ще се проведат от 6 до 22 февруари, ще бъдат предавани в ефира на БНТ.

За родния биатлонист това е пето участие на най-големия спортен форум, което го прави един от най-опитните атлети в Милано/Кортина. Той дебютира на Игрите във Ванкувър през 2010 година, а след това представляваше България още на Игрите в Сочи 2014, Пьончан 2018 и Пекин 2022. Така 38-годишният спортист ще се изравни с рекордьорката на България по този показател и легенда в шоттрека Евгения Раданова, която също има пет олимпийски участия на зимни Игри, както и три олимпийски медала.

Биатлонистът е сребърен медалист в индивидуалната дисциплина на 20 километра от Йостерсунд през 2019 година, което е първото и единствено отличие за България от световно първенство при мъжете. Това му донесе и приза за Спортист номер 1 на България на 2019 г.

На италианска земя с него ще участва и съпругата му – Милена Тодорова, която е сред най-успешните биатлонистки на България в последните години. Илиев и Тодорова са родители на тяхната дъщеря Ивайла.

Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина 2026 ще въведат иновативен подход към два традиционни ритуала – запалването и гасенето на олимпийския огън. За първи път ще има два олимпийски жертвеника – единият ще гори в Милано, в Arco della Pace, емблематична забележителност на града, а другият ще бъде в Кортина д’Ампецо, на Piazza Dibona.

Артистите, които ще участват в церемонията по откриването на Игрите на 6 февруари (петък), вече направиха своята генерална репетиция на стадион „Сан Сиро“ в Милано. Сред главните звезди са Марая Кери и италианският тенор Андреа Бочели. В шоуто ще участват повече от 1200 доброволци. Церемонията е дело на Balich Wonder Studio, компанията за управление на събития, която е организирала рекордните 16 олимпийски и параолимпийски церемонии.