Лудогорец матира Левски и отпътува със Суперкупата за...
Чете се за: 04:15 мин.
Убийството в Петрохан: Полицията е установила...
Чете се за: 06:50 мин.
Президентът Илияна Йотова пред ПП-ДБ: Трябва да отговорим...
Чете се за: 08:00 мин.
Правната комисия в НС реши: Секциите в страните извън ЕС...
Чете се за: 01:07 мин.
Президентът Йотова пред ГЕРБ-СДС: Предстоят ни трудни...
Чете се за: 05:00 мин.
Важно за шофьорите: От днес влиза в сила новата...
Чете се за: 00:37 мин.
Месец януари през фотообектива на Десислава Кулелиева...
Чете се за: 08:35 мин.
DARA: Подкрепата ме накара да остана в битката за...
Чете се за: 02:22 мин.
Затопляне с усещане за пролет до края на февруари, снегът...
Чете се за: 03:37 мин.
Разследват от убийство до ритуално самоубийство на трима...
Чете се за: 01:00 мин.

Владимир Илиев ще бъде вторият знаменосец на България в Милано/Кортина

Биатлон
За родния биатлонист Зимните олимпийски игри на италианска земя ще бъдат пети в неговата кариера.

владимир илиев топ световната купа йостерзунд
Снимка: БГНЕС
Снимка: БГНЕС
Владимир Илиев ще бъде вторият знаменосец на България на церемонията при откриването на Зимните олимпийски игри в Милано и Кортина д‘Ампецо. Най-успешният български биатлонист ще носи флага на церемонията в Кортина, където ще бъде и националният отбор по биатлон, а Александра Фейгин ще дефилира с българския трибагреник на тази в Милано. Игрите, които ще се проведат от 6 до 22 февруари, ще бъдат предавани в ефира на БНТ.

За родния биатлонист това е пето участие на най-големия спортен форум, което го прави един от най-опитните атлети в Милано/Кортина. Той дебютира на Игрите във Ванкувър през 2010 година, а след това представляваше България още на Игрите в Сочи 2014, Пьончан 2018 и Пекин 2022. Така 38-годишният спортист ще се изравни с рекордьорката на България по този показател и легенда в шоттрека Евгения Раданова, която също има пет олимпийски участия на зимни Игри, както и три олимпийски медала.

Биатлонистът е сребърен медалист в индивидуалната дисциплина на 20 километра от Йостерсунд през 2019 година, което е първото и единствено отличие за България от световно първенство при мъжете. Това му донесе и приза за Спортист номер 1 на България на 2019 г.

На италианска земя с него ще участва и съпругата му – Милена Тодорова, която е сред най-успешните биатлонистки на България в последните години. Илиев и Тодорова са родители на тяхната дъщеря Ивайла.

Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина 2026 ще въведат иновативен подход към два традиционни ритуала – запалването и гасенето на олимпийския огън. За първи път ще има два олимпийски жертвеника – единият ще гори в Милано, в Arco della Pace, емблематична забележителност на града, а другият ще бъде в Кортина д’Ампецо, на Piazza Dibona.

Артистите, които ще участват в церемонията по откриването на Игрите на 6 февруари (петък), вече направиха своята генерална репетиция на стадион „Сан Сиро“ в Милано. Сред главните звезди са Марая Кери и италианският тенор Андреа Бочели. В шоуто ще участват повече от 1200 доброволци. Церемонията е дело на Balich Wonder Studio, компанията за управление на събития, която е организирала рекордните 16 олимпийски и параолимпийски церемонии.

Ива Шкодрева-Карагьозова: Повечето българи ще бъдат с амбиции за добри резултати в Милано/Кортина
Ива Шкодрева-Карагьозова: Повечето българи ще бъдат с амбиции за добри резултати в Милано/Кортина
Смятам, че като материална база и спортна инфраструктура има още...
Чете се за: 05:17 мин.
Александра Фейгин е един от знаменосците на България на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина
Александра Фейгин е един от знаменосците на България на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина
Мъжкият представител на България ще бъде определен на по-късен етап.
Чете се за: 01:15 мин.
Затопляне с усещане за пролет до края на февруари, снегът постепенно се топи
1
Затопляне с усещане за пролет до края на февруари, снегът...
Разследват от убийство до ритуално самоубийство на трима мъже до хижа “Петрохан”
2
Разследват от убийство до ритуално самоубийство на трима мъже до...
Трагедията в хижа "Петрохан": Установени са следи от куршуми в главите на тримата убити
3
Трагедията в хижа "Петрохан": Установени са следи от...
DARA: Подкрепата ме накара да остана в битката за "Евровизия"
4
DARA: Подкрепата ме накара да остана в битката за...
Лудогорец матира Левски и отпътува със Суперкупата за Разград
5
Лудогорец матира Левски и отпътува със Суперкупата за Разград
Убийството в Петрохан: Полицията е установила "мотиви на секта" в случая
6
Убийството в Петрохан: Полицията е установила "мотиви на...

Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден за утре
1
Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден...
DARA ще представи България на „Евровизия 2026“
2
DARA ще представи България на „Евровизия 2026“
Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
3
Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
До -14° утре: В сила е предупреждение за ледено време
4
До -14° утре: В сила е предупреждение за ледено време
Румен Радев в "Панорама": Партия ще правим след изборите
5
Румен Радев в "Панорама": Партия ще правим след изборите
Ниагарският водопад замръзна: САЩ остават в плен на арктически студове
6
Ниагарският водопад замръзна: САЩ остават в плен на арктически студове

Линдзи Вон планира да участва в Милано/Кортина
Линдзи Вон планира да участва в Милано/Кортина
Весела Лечева: Имахме трудности при подготовката за Игрите в Милано/Кортина Весела Лечева: Имахме трудности при подготовката за Игрите в Милано/Кортина
Чете се за: 02:15 мин.
Александър Омод Килде пропуска Игрите в Милано/Кортина Александър Омод Килде пропуска Игрите в Милано/Кортина
Чете се за: 01:42 мин.
Ерин Джаксън и Франк Дел Дука ще са знаменосци на САЩ за Игрите в Милано/Кортина Ерин Джаксън и Франк Дел Дука ще са знаменосци на САЩ за Игрите в Милано/Кортина
Чете се за: 01:02 мин.
Италианецът, който пренесе огъня през времето Италианецът, който пренесе огъня през времето
Чете се за: 06:57 мин.
Гледайте церемонията по откриване на Зимните олимпийски игри в петък по БНТ 1 и БНТ 3 Гледайте церемонията по откриване на Зимните олимпийски игри в петък по БНТ 1 и БНТ 3
Чете се за: 00:22 мин.

Убийството в Петрохан: Полицията е установила "мотиви на секта" в случая
Убийството в Петрохан: Полицията е установила "мотиви на...
Чете се за: 06:50 мин.
У нас
Политически консултации: За президента Йотова общата цел е провеждането на честни избори Политически консултации: За президента Йотова общата цел е провеждането на честни избори
Чете се за: 05:47 мин.
У нас
До какви опасности могат да доведат предизвикателствата към децата в интернет До какви опасности могат да доведат предизвикателствата към децата в интернет
Чете се за: 04:37 мин.
У нас
Лудогорец матира Левски и отпътува със Суперкупата за Разград Лудогорец матира Левски и отпътува със Суперкупата за Разград
Чете се за: 04:15 мин.
Спорт
Задържаха мъж и жена, изтезавали животни, за да продават видеата
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Съдът отмени условната присъда на прокурорския син от Перник
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
"Референдум": Неизпълнените обещания най-много отблъскват...
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Убит е Сейф ал-Ислам - син на бившия либийски лидер Муамар Кадафи
Чете се за: 01:50 мин.
По света
